🎥 Niet voor gevoelige kijkers! Publiek deelt in de brokken bij stevig crash op slotmanche van baanwielrennen

In Londen is de slotmanche van de Track Champions League op een sisser uitgedraaid. In het keirin was er een vreselijk ongeval.

Katy Marchant en Alessa-Catriona Pröpster reden op de slotavond van de Track Champions League hun keirin. Die draaide echter uit op een nachtmerrie. De twee rensters gingen met elkaar in duel. Door tegen elkaar aan te leunen met de schouder gingen ze van onderin naar de bovenkant van de piste. Daar stond een gloednieuwe wand in plexiglas van 1,40 meter hoog die bijna 300.000 euro gekost had, maar dat mocht niet baten. De Britse en Duitse renster gingen erover en werden in het publiek gekatapulteerd. Marchant zou bij het incident een gebroken voorarm opgelopen hebben. Veel details over de toeschouwers zijn er nog niet, maar volgens de eerste berichten zou iedereen het goed stellen. De wedstrijd werd eerst stopgezet en uiteindelijk definitief gestaakt. De beelden van de crash kan je hieronder bekijken. Shocking crash leaves Olympic champion Katie Marchant with a suspected broken arm & others lucky to avoid serious injury #7NEWS pic.twitter.com/qKgK1es9l2 — John Casey 🎙️ (@JohnCasey2880) December 7, 2024