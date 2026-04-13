Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint

Tadej Pogacar moest alweer tevreden zijn met een tweede plaats in Parijs-Roubaix. In de sprint verloor hij van Wout van Aert, maar konden ze wel strijden met gelijke wapens?

Drie fietswissels van Pogacar in Parijs-Roubaix

Op 120 kilometer van de streep liep het een eerste keer mis voor Tadej Pogacar. De wereldkampioen reed lek, maar de volgwagen van UAE was niet in de buurt. En dus moest Pogacar op een fiets van Shimano springen.

Op die fiets moest Pogacar enkele kilometers rijden voor hij zijn eigen reservefiets kreeg. Na zo'n 20 kilometer achtervolgen kwam Pogacar weer aansluiten, maar hij had wel een stevig jasje moeten uitdoen.

De pech van Pogacar was echter nog niet voorbij. Op 70 kilometer van de streep reed hij nog eens lek en er volgde een derde fietswissel. De wereldkampioen kwam wel snel weer terug en kon uiteindelijk sprinten voor de zege.

Moest Pogacar sprinten op lekke achterband?

Pogacar had geen verhaal tegen Van Aert en moest opnieuw tevreden zijn met de tweede plaats. Maar kon de wereldkampioen zijn kansen wel eerlijk verdedigen in de sprint? Volgens ploegmaat Antonio Morgado niet.

"Ik denk dat hij moest sprinten met een lekke band. We checkten zijn fiets en het leek alsof hij achteraan een lekke band had", zei de Portugees bij In de Leiderstrui. Zelf repte Pogacar met geen woord over een lekke band op de piste.