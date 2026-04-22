"Ze kan een grote ronde winnen": deze topwielrenster droomt van het allerhoogste

Paula Blasi zorgde het afgelopen weekend voor een grote verrassing bij de vrouwen in de Amstel Gold Race. De 23-jarige renster van UAE Team ADQ heeft een grote toekomst volgens haar entourage.

Blasi ging er op de voorlaatste beklimming van de Cauberg alleen vandoor. Ze reed daarna verder weg van het peloton, met daarin topfavorieten Demi Vollering en Kasia Niewiadoma. Ze kwam alleen binnen en verraste zo vriend en vijand.

Terwijl Ine Beyen daardoor een opmerkelijke evolutie merkt in het vrouwenwielrennen, hebben ze in de entourage van de Blasi veel vertrouwen in haar kunnen. "Het is een meisje met veel vastberadenheid, zozeer zelfs dat ze de eerste wedstrijd die ze uitreed, won", vertelt Alex Carera van A&J All Sports, het kantoor dat haar vertegenwoordigt, aan Marca.

Blasi kan een grote ronde winnen

"Ze heeft het in zich en gaat het zeker maken", gaat hij verder. "Ze heeft een contract bij UAE voor volgend jaar. Ze zal deelnemen aan de Vuelta." Hoe ziet hij de toekomst van Blasi? Tot waar reiken de ambities?

Hoog, zo blijkt. "Ze wordt een complete wielrenster", aldus Carera. "Haar doel is om wedstrijden te winnen en ze heeft het in zich om een grote ronde op haar naam te schrijven."



Op dit moment geniet Blasi nog na van haar schitterende zege in de Amstel Gold Race. Die triomf zal het nodige vertrouwen geven voor wat er dit seizoen nog moet komen. Zondag start ze alvast in Luik-Bastenaken-Luik.