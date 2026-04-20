Ine Beyen ziet opmerkelijke evolutie in het vrouwenwielrennen

Bij de vrouwen werd de Amstel Gold Race gewonnen door Paula Blasi. Dat is opnieuw een (jonge) wat minder grote naam en dus ziet Ine Beyen een opvallende evolutie in het vrouwenpeloton.

Elise Chabbey, Franziska Koch en Célia Gery mochten dit voorjaar ook al de armen in de lucht gooien. Niet meteen de namen die je zou verwachten. Dat ziet ook Ine Beyen.

"Er zijn nieuwe vrouwen die koersen kunnen winnen en eigenlijk zijn het ook nieuwe ploegen die op het appel komen", zegt ze bij Sporza. "Voordien was het altijd SD Worx, nu zijn er meer en meer ploegen die aan elkaar gewaagd zijn."

Iedereen wordt van jongs af goed begeleid

"Er komen inderdaad nieuwe talenten tevoorschijn. Dat heeft veel te maken met de stap die het vrouwenwielrennen heeft gezet. Vroeger waren er misschien talenten die er bovenuit staken, nu wordt iedereen van jongs af goed begeleid richting de top van het vrouwenwielrennen. En dan krijg je dit." Bovendien zijn het steeds jongere rensters die winnen.

"De jonge vrouwen komen jonger bij de grote ploegen terecht, waardoor ze jonger worden begeleid", weet Beyen. "Vroeger was dat nog niet zo. Dat heeft veel te maken met de professionalisering van het vrouwenwielrennen. Als 18-jarige komen ze in een WorldTour-ploeg terecht, waar alles gebeurt hoe het zou moeten gebeuren. Ze worden begeleid op vlak van voeding en dan komt dat talent sneller bovendrijven."

In België is Fleur Moors daar momenteel misschien wel het beste voorbeeld van. De amper 20-jarige Moors rijdt een sterk voorjaar en werd onder meer tweede in In Flanders Fields. Ook in de Amstel Gold Race was ze voorin te vinden. Ze werd uiteindelijk twaalfde.