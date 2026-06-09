Een fiets van 15.000 euro is nog maar het begin: wat kost een renner in de Tour echt?

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Een fiets van 15.000 euro is nog maar het begin: wat kost een renner in de Tour echt?

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Een Tourrenner verdient vaak miljoenen, maar daar staat ook een indrukwekkende investering tegenover. Achter elke ritzege of gele trui schuilt een machine die een fortuin kost.

Veel meer dan alleen een salaris

Wanneer fans denken aan de kostprijs van een wielrenner, kijken ze meestal naar het salaris. Toprenners als Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard of Remco Evenepoel verdienen inderdaad miljoenen euro's per jaar, maar dat is slechts een deel van het verhaal.

Ook de ploegen investeren enorme bedragen in hun kopmannen. Moderne wielrenners worden omringd door een compleet team van trainers, voedingsdeskundigen, kinesisten, dokters en performancecoaches. Die begeleiding loopt het hele jaar door.

Hoogtestages en technologie

Daar komen nog de hoogtestages bovenop. Topploegen trekken meerdere keren per jaar naar bestemmingen zoals Sierra Nevada, Tenerife of de Franse Alpen. Vluchten, hotels, begeleiding en logistiek zorgen ervoor dat één stage al snel tienduizenden euro's kost.

Ook materiaal slorpt een aanzienlijk budget op. Een moderne koersfiets kost vaak meer dan 15.000 euro. Tel daar reservefietsen, wielen, vermogensmeters, tijdritmateriaal en onderhoud bij, en de rekening loopt snel op.

Daarnaast investeren ploegen steeds meer in aerodynamica. Windtunneltests, gespecialiseerde scans en uitgebreide positieanalyses kosten vaak duizenden euro's per sessie. In een sport waar seconden het verschil maken, wordt niets aan het toeval overgelaten.

Een miljoenenproject

Voor een gemiddelde WorldTour-renner loopt de totale investering al snel op tot enkele honderdduizenden euro's per jaar. Voor absolute toppers spreken we zelfs over miljoenen wanneer salaris, materiaal, begeleiding en voorbereiding worden samengevoegd.

De moderne Tourrenner is daardoor veel meer dan een atleet op een fiets. Hij is het middelpunt van een project waarin ploegen enorme bedragen investeren in de hoop op succes in juli in de Tour de France.

Een opvallend detail is dat de hotelkosten tijdens de Tour de France niet door de ploegen worden betaald. Die rekening wordt gedragen door organisator ASO, die ook bepaalt in welke hotels de teams verblijven. Dat levert een aanzienlijke besparing op, want een Tourploeg reist vaak met acht renners en meer dan twintig stafleden. Mocht een ploeg zelf drie weken lang alle kamers moeten betalen, dan zou de rekening al snel oplopen tot meer dan 100.000 euro. Toch blijven er nog heel wat kosten over, zoals eigen koks, gespecialiseerde voeding, extra logistiek en personeel dat niet onder de Tourorganisatie valt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France

Meer nieuws

Extra uitdaging voor Pogacar is moeilijker dan ooit: Merckx was de allerlaatste

Extra uitdaging voor Pogacar is moeilijker dan ooit: Merckx was de allerlaatste

20:00
“Aangegeven bij de ploeg”: deze renner wil niet, maar moet naar de Tour de France

“Aangegeven bij de ploeg”: deze renner wil niet, maar moet naar de Tour de France

19:00
🎥 Pijnlijke beelden van Wout Van Aert, maar Visma Lease a Bike faalt niet

🎥 Pijnlijke beelden van Wout Van Aert, maar Visma Lease a Bike faalt niet

18:00
Soudal Quick-Step rekent op Giro-held: “We kijken ernaar uit”

Soudal Quick-Step rekent op Giro-held: “We kijken ernaar uit”

16:00
“Nauwelijks een meerwaarde”: Red Bull-BORA-hansgrohe komt met verrassende uitleg

“Nauwelijks een meerwaarde”: Red Bull-BORA-hansgrohe komt met verrassende uitleg

12:30
Van Damme krijgt nieuw vertrouwen bij Belgian Cycling en droomt al luidop van 2030

Van Damme krijgt nieuw vertrouwen bij Belgian Cycling en droomt al luidop van 2030

15:00
Visma Lease a Bike legt eindelijk opvallende aanpak van Wout van Aert uit

Visma Lease a Bike legt eindelijk opvallende aanpak van Wout van Aert uit

14:00
“Ik vond hem nooit goed”: deze ex-renner waagt zich aan grote uitspraak over Evenepoel

“Ik vond hem nooit goed”: deze ex-renner waagt zich aan grote uitspraak over Evenepoel

11:30
Is het einde van Pogačar in zicht? Ploegbaas doet opvallende voorspelling

Is het einde van Pogačar in zicht? Ploegbaas doet opvallende voorspelling

13:30
16-jarige renner vliegt door ruit van auto op parcours: zo gaat het met hem

16-jarige renner vliegt door ruit van auto op parcours: zo gaat het met hem

10:30
Ritwinnaar Charmig krijgt gele kaart in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Ritwinnaar Charmig krijgt gele kaart in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

09:27
“Rit op Imodium gereden”: Belgisch renner doet opvallende bekentenis

“Rit op Imodium gereden”: Belgisch renner doet opvallende bekentenis

08:30
📷 Diskwalificatie ging stap verder dan eerst gedacht: politie sleurt renner van fiets

📷 Diskwalificatie ging stap verder dan eerst gedacht: politie sleurt renner van fiets

07:30
'Soudal Quick-Step én Lotto-Intermarché strikken elk één jonge Belg'

'Soudal Quick-Step én Lotto-Intermarché strikken elk één jonge Belg'

07:00
Demi Vollering verbaast de wielerwereld met "gigantische coup"

Demi Vollering verbaast de wielerwereld met "gigantische coup"

08/06
'Loodzware straf in Giro Women voor Urska Zigart én AG Insurance-Soudal'

'Loodzware straf in Giro Women voor Urska Zigart én AG Insurance-Soudal'

08/06
Victor Campenaerts steekt grootste pechvogel in het peloton hart onder de riem

Victor Campenaerts steekt grootste pechvogel in het peloton hart onder de riem

08/06
📸 Lotte Kopecky en Axel Merckx delen exclusieve foto's van trouwfeest, bekende namen reageren Naast de fiets

📸 Lotte Kopecky en Axel Merckx delen exclusieve foto's van trouwfeest, bekende namen reageren

08/06
Cian Uijtdebroeks twijfelt niet: dít is zijn indrukwekkende ambitie bij Movistar

Cian Uijtdebroeks twijfelt niet: dít is zijn indrukwekkende ambitie bij Movistar

08/06
Keihard verdict: Brussels Cycling Classic levert renner meerdere breuken op

Keihard verdict: Brussels Cycling Classic levert renner meerdere breuken op

08/06
De sky is the limit voor deze Belgische renner: "Ik droom van de gele trui"

De sky is the limit voor deze Belgische renner: "Ik droom van de gele trui"

08/06
Moeten we ons grote zorgen maken? Wout van Aert stuurt duidelijke boodschap naar zijn fans

Moeten we ons grote zorgen maken? Wout van Aert stuurt duidelijke boodschap naar zijn fans

08/06
Ine Beyen rouwt mee: "Dat moet verschrikkelijk zijn"

Ine Beyen rouwt mee: "Dat moet verschrikkelijk zijn"

08/06
Ploegleider onthult: dít zit er achter de vormcrisis van Fabio Jakobsen

Ploegleider onthult: dít zit er achter de vormcrisis van Fabio Jakobsen

08/06
Tour of niet? Jordi Meeus licht tipje van de sluier over mogelijke deelname

Tour of niet? Jordi Meeus licht tipje van de sluier over mogelijke deelname

08/06
Demi Vollering schrijft een indrukwekkend stukje geschiedenis in het wielrennen

Demi Vollering schrijft een indrukwekkend stukje geschiedenis in het wielrennen

08/06
Met de Tour in het achterhoofd: Maxim Van Gils heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel en co

Met de Tour in het achterhoofd: Maxim Van Gils heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel en co

08/06
De concurrentie zal een vette kluif hebben aan Matteo Jorgensen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes

De concurrentie zal een vette kluif hebben aan Matteo Jorgensen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes

08/06
Geen geweldig gevoel bij Wout van Aert: ploegleider is klaarduidelijk over zijn huidige vorm

Geen geweldig gevoel bij Wout van Aert: ploegleider is klaarduidelijk over zijn huidige vorm

08/06
Maxim Van Gils ziet een duidelijk werkpunt na rentree: "Daar had ik het lastig mee"

Maxim Van Gils ziet een duidelijk werkpunt na rentree: "Daar had ik het lastig mee"

08/06
De Cauwer sterk op dreef over Van Aert, Visma en zichzelf: "Dan denk ik: hoe is het zo ver kunnen komen?"

De Cauwer sterk op dreef over Van Aert, Visma en zichzelf: "Dan denk ik: hoe is het zo ver kunnen komen?"

08/06
Van Aert geeft zijn verwachtingen prijs voor de volledige Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Van Aert geeft zijn verwachtingen prijs voor de volledige Tour Auvergne-Rhône-Alpes

07/06
Sven Nys geeft update over Thibau Nys en kaart groot probleem aan in het wielrennen

Sven Nys geeft update over Thibau Nys en kaart groot probleem aan in het wielrennen

07/06
Geen goednieuwsshow bij Van Aert: hij moet iets toegeven na rentree in het peloton

Geen goednieuwsshow bij Van Aert: hij moet iets toegeven na rentree in het peloton

07/06
Koers LIVE: Meeus reageert op zege in Brussels Cycling Classic

Koers LIVE: Meeus reageert op zege in Brussels Cycling Classic

07/06
Van Aert moest 'van ver komen': dit bedoelt zijn trainer met deze plotse, verrassende onthulling

Van Aert moest 'van ver komen': dit bedoelt zijn trainer met deze plotse, verrassende onthulling

07/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Demi Vollering Remco Evenepoel Mathieu Heijboer Jose De Cauwer Stijn Steels Jan-Willem Van Schip Bradley Wiggins Michael Boogerd Ine Beyen Klaas Lodewyck Mike Teunissen Maxim Van Gils Eddy Merckx Lotte Kopecky Jordi Meeus Axel Merckx Sven Nys Thibau Nys

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved