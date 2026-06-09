“Ik vond hem nooit goed”: deze ex-renner waagt zich aan grote uitspraak over Evenepoel

Remco Evenepoel moet vlak voor de Tour de France stevige kritiek slikken. Oud-renner Michael Boogerd gelooft niet dat de Belgische kopman ooit echt kan wedijveren met Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard. Zijn analyse laat weinig aan de verbeelding over.

Boogerd ziet duidelijke hiërarchie

In de Tourspecial van Procycling blikte Michael Boogerd vooruit op de strijd om de eindzege. Daarbij kwam niet alleen Florian Lipowitz ter sprake, maar ook Remco Evenepoel.

Volgens de Nederlander zit er een duidelijke kloof tussen Pogačar en Vingegaard enerzijds en de rest van het peloton anderzijds.

Zelfs Lipowitz kan volgens Boogerd niet mee. "Net als Evenepoel kan hij niet meer doen dan een zo goed mogelijke tijdrit neerzetten, zo hard mogelijk bergop rijden en proberen zo lang mogelijk te volgen", klinkt het.

Boogerd verwacht dat de twee topfavorieten uiteindelijk altijd het verschil zullen maken. Zeker wanneer UAE Team Emirates het koersverloop controleert, ziet hij weinig kansen voor de concurrentie.

Kritiek op grote rondes

Boogerd spaarde Evenepoel ook op persoonlijk vlak niet. Hoewel hij erkent dat onze landgenoot een uitstekende Tour reed toen hij derde werd, plaatst hij vraagtekens bij zijn prestaties in de andere grote rondes. "Evenepoel reed twee jaar geleden een heel goede Tour, maar in al zijn andere grote ronden vond ik hem nooit bijzonder. Zelfs niet in de Vuelta die hij won", is hij heel erg duidelijk.





Dat is een opvallende uitspraak, aangezien Evenepoel in 2022 de Ronde van Spanje won en daarmee de eerste Belgische eindwinnaar van een grote ronde werd sinds Johan De Muynck in de Giro van 1978.

Toch vindt Boogerd dat de kopman van Soudal Quick-Step nog niet heeft bewezen dat hij over drie weken kan wedijveren met de absolute wereldtop.

Meer eendagsrenner dan ronderenner?

De voormalige Nederlandse renner gaat zelfs nog een stap verder in zijn analyse. Volgens hem liggen de grootste kwaliteiten van Evenepoel niet in het rondewerk. "Ik zie meer een eendagscoureur in hem. Wordt er door Pogačar en Vingegaard echt hard bergop gereden, dan komt ook hij tekort."

Volgens Boogerd is dat geen verwijt, maar eerder een vaststelling. Hij ziet de Belg vooral uitblinken in wedstrijden waarin zijn explosiviteit, tijdritcapaciteiten en aanvallende stijl volledig tot hun recht komen.

Tour van dit jaar moet antwoord geven

De uitspraken van Boogerd zullen ongetwijfeld voor discussie zorgen. Evenepoel bewees vorig jaar in de Tour de France dat hij een hoofdrol kan spelen door een podiumplaats te veroveren en de witte trui te winnen.

Toch blijven er twijfels bestaan of hij in de zwaarste bergetappes echt een antwoord heeft op de aanvallen van Pogačar en Vingegaard. Ook Boogerd erkent dat de Belg kwaliteiten heeft, maar hij hoopt vooral dat de sterke Tour van vorig jaar geen alleenstaand geval was.

"Dat is geen schande, maar wel een vaststelling. Ook al is zijn trackrecord niet geweldig, laten we vooral hopen dat zijn Tour van 2024 geen uitzondering is geweest", is Boogerd duidelijk. De komende Tour de France lijkt dan ook het ideale moment voor Evenepoel om zijn critici opnieuw van antwoord te dienen.