“Rit op Imodium gereden”: Belgisch renner doet opvallende bekentenis

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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“Rit op Imodium gereden”: Belgisch renner doet opvallende bekentenis

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Vlad Van Mechelen heeft in de Tour d’Auvergne-Rhône-Alpes een opvallende derde plaats behaald. De jonge Belg reed ondanks ziekte een sterke finale en onthulde na afloop dat hij zelfs op Imodium heeft gekoerst.

Sterke finale voor Van Mechelen

Vlad Van Mechelen liet maandag opnieuw zien waarom hij als een van de Belgische wielertalenten wordt beschouwd. De 22-jarige renner van Bahrain Victorious mengde zich in de finale van de etappe van de Tour d’Auvergne-Rhône-Alpes tussen de sterkste klimmers. Op de slotklim moest hij uiteindelijk wel zijn meerdere erkennen in de concurrentie.

Na afloop bleef Van Mechelen realistisch over zijn prestatie. “De winnaar stak er toch wel ver bovenuit”, klonk het eerlijk in Het Nieuwsblad. Volgens onze landgenoot was het verschil duidelijk zichtbaar, zeker toen de uiteindelijke winnaar nog verder uitliep op zijn achtervolgers.

Charmig toont zijn klasse

De ritzege ging naar de Deen Anthon Charmig van Uno-X. De 28-jarige plaatste op de beklimming een indrukwekkende aanval en reed iedereen uit het wiel. Ook op het vlakke hield hij stand, waardoor hij zijn tweede profzege uit zijn carrière boekte.

Van Mechelen finishte uiteindelijk op ruim veertig seconden van Charmig. In de sprint voor de ereplaatsen moest hij enkel de Fransman Henri-François Renard-Haquin voor zich dulden, waardoor hij knap derde werd.

Opvallende bekentenis na de koers

Na de finish volgde een opvallende onthulling van de Belg. Van Mechelen kampte de voorbije dagen namelijk met gezondheidsproblemen en reed niet in ideale omstandigheden.

“Vanaf zaterdag had ik last van zware migraine en de eerste rit heb ik nog volledig op Imodium gereden. Ik heb ook veel vocht verloren.” Ondanks die fysieke ongemakken voelde hij zich tijdens de etappe al beter en kon hij toch een sterke prestatie neerzetten.

Daarnaast keek hij tevreden terug op zijn koers. “Het is mooi dat ik in het heetst van de strijd voorin heb kunnen meedoen”, vertelde hij. Al gaf hij ook toe dat de inspanning misschien net iets te zwaar was.

Belgische vooruitzichten in het klassement

Hoewel Van Mechelen met zijn podiumplaats de aandacht trok, blijft de strijd om het algemeen klassement spannend. Het peloton van de favorieten bereikte de finish op iets meer dan drie minuten van ritwinnaar Charmig.

In het klassement behoudt Baudin de gele leiderstrui. De Belg Ramses Debruyne blijft tweede en houdt uitzicht op een sterk eindresultaat.

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