Visma Lease a Bike legt eindelijk opvallende aanpak van Wout van Aert uit

De derde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes staat volledig in het teken van de ploegentijdrit. Voor Visma Lease a Bike is het niet alleen een kans op ritwinst, maar ook een belangrijke test richting de Tour de France. En daarin speelt Wout van Aert een hoofdrol.

Visma mikt op een sterke prestatie

Na twee ritten zonder al te veel spektakel voor de klassementsmannen wacht dinsdag een belangrijke afspraak in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Met een ploegentijdrit van ruim 28 kilometer krijgt het peloton een eerste echte krachtmeting voorgeschoteld.

Bij Visma Lease a Bike steken ze hun ambities niet weg. "De ploegentijdrit is altijd een prioriteit voor ons", vertelt ploegleider Maarten Wynants aan Sporza. De Nederlandse formatie ziet de etappe als een ideale voorbereiding op de Tour de France, waar ook een ploegentijdrit op het programma staat.

Eerste test richting de Tour

Volgens Wynants is er bewust extra aandacht besteed aan deze discipline. "We hebben ambitie om hem te winnen of toch zo kort mogelijk te eindigen." Toch benadrukt hij dat de wedstrijd niet volledig te vergelijken is met de Tour, omdat de ploeg daar nog versterkt zal worden met enkele belangrijke renners.

Vooral op het vlak van materiaal en afstemming kan de ploeg vandaag waardevolle informatie verzamelen. De ploegentijdrit moet uitwijzen waar de verbeterpunten liggen met het oog op de belangrijkste wedstrijd van het seizoen.

Belangrijke rol voor Wout van Aert

Een van de grote namen bij Visma is uiteraard Wout van Aert. De Belg hield zich tijdens de eerste twee etappes opvallend gedeisd, maar daar blijkt een duidelijke reden voor te zijn.



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"Met het oog op de ploegentijdrit heeft hij het iets rustiger gedaan", legt Wynants uit. Van Aert moet dinsdag een van de sleutelfiguren worden in de strijd tegen de klok en krijgt een belangrijke verantwoordelijkheid binnen de ploeg.

Motivatie voor de rest van de week

Toch wil Wynants het belang van de etappe niet overdrijven. Hij verwacht niet dat de ploegentijdrit beslissend zal zijn voor het eindklassement, maar een sterke prestatie kan wel een flinke mentale opsteker betekenen.

"Hoe klaar Wout is, dat zullen we zien", besluit de ploegleider. "Wout is een van de dragende factoren." Voor Visma Lease a Bike wordt het in elk geval een eerste serieuze graadmeter richting de Tour de France.