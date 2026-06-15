Koers LIVE: Ploegdokter komt met update over Paul Seixas na opgave
Foto: © photonews
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Ongetwijfeld hoopten een aantal Belgen een mooie zaak te doen in de verschillende koersen die vandaag op het programma staan. Er was succes weggelegd voor Jasper Philipsen en Liam Slock. Het slechte nieuws van de dag is de opgave van Seixas in Frankrijk.
Ploegarts komt met update over Paul Seixas
Paul Seixas gaf zondag op in de Tour Auvergne. Ondertussen kwam Jacky Maillot, de ploegarts van Decathlon CMA CGM, met een verklaring naar buiten over de Fransman.
“Na een goede nachtrust had Paul besloten om zichzelf te testen op de eerste klim van de etappe. Door de inspanning stak de pijn echter op verschillende plaatsen weer de kop op”, citeert Het Laatste Nieuws hem.
De situatie was niet in zijn voordeel. “Daarnaast maakten de verschillende wonden aan zijn handen en ellebogen het moeilijk om zijn fiets goed te besturen. De instructie was bovenal om geen enkel risico te nemen.”
De valpartij heeft enorm veel energie weggenomen. “Hij zal dan ook een paar dagen rust nodig hebben voordat hij zijn voorbereiding op de Tour de France weer kan oppakken.”
Slock en Philipsen reageren op hun incidentrijke zeges
Liam Slock zal zich de manier waarop hij zijn eerste profzege behaalde nog lang herinneren. In de GP van Gippingen reed hij van iedereen weg om vervolgens te vallen op de streep en zo alsnog te winnen. "Al een geluk dat die overwinning er inderdaad kwam, anders was dit wel de fail van het jaar geweest", reageert Slock opgelucht op de site van Lotto-Intermarché. " Het voelt een beetje idioot, maar sowieso overheerst de blijdschap."
Het was niet de enige Belgische zege van de dag. In de Copenhagen Sprint trok Jasper Philipsen aan het langste eind. Sommige concurrenten werden wel uitgeschakeld door een massale val. "De val had een grote invloed op de ontwikkeling van de wedstrijd", geeft Philipsen toe in het flashinterview. "Ik hoop dat iedereen oké is. Ik ben nog altijd blij met deze overwinning in een WorldTour-koers. Dat is altijd belangrijk."
Mountainbikers, vrouwen en beloften hebben ook gekoerst
Naast de wegwielrenners zijn ook de mountainbikers vandaag in actie gekomen. De Wereldbeker in het Oostenrijkse Leogang stond immers op het programma. De Fransman Boichis, die op de weg voor Red Bull-BORA-hansgrohe uitkomt, zegevierde. Bij de vrouwen werd Puck Pieterse tweede, achter de Zweedse Rissveds.
Het was dus 'net niet' voor Pieterse, maar op de weg was er wel een Nederlandse die kon juichen. Eline Jansen won de derde en laatste rit. De eindzege was voor de Spaanse Paula Blasi. Voor de mannelijke beloften stond er ook een belangrijke afspraak in de agenda. De openingsrit werd immers gereden in de Giro Next Gen. De Noor Haugland bleef de sprinters nipt voor.
Slock (ondanks val!) en Del Toro winnen in Gippingen en Auverghe-Rhône-Alpes
Onwaarschijnlijke taferelen in de GP Gippingen, de koers waarin Thibau Nys zijn comeback maakte. Nys was ook bij de beteren, maar met Liam Slock was een andere Belg de beste. De renner van Lotto-Intermarché reed met Vlasov en Carapaz best grote namen uit het wiel. De verbazing van Slock was zo groot dat hij vlak voor de meet ten val kwam. Even werd gevreesd voor zijn zege, maar zijn lichaam had al vallend dan toch de streep overschreden. Thibau Nys werd vierde en Jarno Widar zesde.
Liam Slock wins #GPGippingen 2026— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) June 14, 2026
It seemed first that he didn't cross the line while crashing but he did.pic.twitter.com/Cr1qgy7Eeu
In de slotrit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes viel de beslissing op de slotklim Plateau de Solaison. Gele trui Tuckwell loste al vroeg. Het zette Del Toro aan om op negen kilometer van de meet al te demarreren. Twee kilometer verderop reed de Mexicaan virtueel in het geel en was hij op weg naar een dubbelslag. Zijn eindzege zou niet meer in het gedrang komen. Ayuso werd tweede in de rituitslag en Johannessen derde. Jorgenson zakte erdoor.
ISAAC DEL TORO WINS ANOTHER STAGE OF THE DAUPHINÉ + THE GC 🏆🥇🇫🇷😍— Fan Club Isaac del Toro 🐂🇲🇽 (@ToritoFanClub) June 14, 2026
3 WORLD-TOUR STAGE RACES WINS THIS SEASON 😱😱🌍
¡¡¡ QUÉ CRACKKKK !!! ¡¡¡ ORGULLO MEXICANO !!! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/LCgeitrEBt
Philipsen wint Copenhagen Sprint
De Copenhagen Sprint verliep niet vlekkeloos voor Tim Merlier en Arnaud De Lie. Zijn kregen respectievelijk met mechanische problemen en een valpartij te maken. Daarna konden ze wel allebei terugkeren in het peloton. Datzelfde peloton brak na nog een volgende valpartij in stukken. Merlier belandde hierbij in een tweede peloton en zo was zijn kans op de zege verkeken.
Jasper Philipsen was wel aanwezig in het eerste peloton en hij toonde meteen zijn snelle benen in de Deense hoofdstad. Met een overtuigend eindschot liet hij de concurrentie ver achter zich in de sprint. Lund Andresen en Sam Welsford werden tweede en derde. Rune Herregodts is de tweede Belg in de top tien: de vluchter kwam als negende over de streep.
Magnier wint Muur Classic Geraardsbergen
In de Muur Classic Geraardsbergen sloegen Teuns en Berckmoes een gat na de Denderoordberg. Richting de Vesten in Geraardsbergen werden ze toch weer overrompeld, op weg naar een sprint met een grote groep. Magnier knalde op de Vesten iedereen uit het wiel en bevestigde hij zijn goede vorm.
Winnen in een vlakke sprint deed hij al vaker, maar dit is toch een zege op een andere manier voor de Fransman van Soudal Quick-Step. Floris Van Tricht spurtte voor NSN Cycling naar een mooie tweede plaats. Berckmoes hield zich nog goed staande en pakte zo toch nog de derde plaats.
Seixas geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Een dag na zijn valpartij is het nu dan toch einde verhaal voor Paul Seixas in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Het Franse toptalent kon in de zevende rit nog dapper de schade beperken na een inhaalrace. Hij ging ook nog van start in de achtste en laatste rit, maar onderweg ging het veel minder goed.
❌ Abandon de Paul Seixas. Tombé hier, le leader de @decathloncmacgm quitte la route du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.— Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026
Paul Seixas abandons the race. After crashing yesterday, the @decathloncmacgm leader is forced to leave the #TourAuvergneRhoneAlpes 🚑 pic.twitter.com/ejDvCrMJEk
Seixas, met verbanden rond beide armen, moest al snel lossen in de loodzware slotrit en is afgestapt. Met zijn opgave in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes komt er ook een groot vraagteken achter de naam van Seixas richting de Tour de France. Daar zou hij zijn debuut maken en een van de uitdagers worden van Pogacar en Vingegaard.
De Plus in ontsnapping in Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Wat Rune Herregodts doet op het vlakke in Denemarken, doet Laurens De Plus op meer bergachtig terrein in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes: meegaan in de ontsnapping. De Plus ging gisteren ook in de zevende rit mee in de vlucht. Toen streden de klassementsmannen echter voor de ritzege.
🏁 113km - ⏱️ 15’’— Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026
7️⃣🚴🏻♂️<🚴🏻♂️🚴🏻♂️🚴🏻♂️🚴🏻♂️🚴🏻♂️🚴🏻♂️🚴🏻♂️🚗
Un groupe de 7 a réussi à creuser un petit écart.
7 riders managed to open up a gap.
L'échappée :
🇧🇪 Laurens De Plus
🇪🇸 Carlos Rodriguez
🇫🇷 Léo Bisiaux
🇩🇪 Georg Steinhauser
🇫🇷 Valentin Paret-Peintre
🇨🇴 Harold Tejada
🇫🇷 Clément Braz…
De Belg van Netcompany INEOS zal hopen dat de vluchters deze keer meer marge krijgen. Zeven renners zitten samen met hem in de vroege ontsnapping: Rodriguez, Bisiaux, Steinhauser, Paret-Peintre, Tejada, Bouchard en Afonso Braz. Er zitten heel wat aardige klimmers bij, maar het is de vraag wat ze kunnen als Del Toro zijn duivels ontbindt.
Ongetwijfeld hopen een aantal Belgen een mooie zaak te doen in de verschillende koersen die vandaag op het programma staan. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes wil Cian Uijtdebroeks nog opschuiven. Voorts wordt onder meer ook nog de Copenhagen Sprint gereden.
Cian Uijtdebroeks maakte indruk in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes door op de Grand Colombier naar een knappe vijfde plaats te klimmen. Zo kan hij de darmproblemen die er geweest zijn wat doen vergeten. "Ik heb veel op het toilet gezeten", lacht hij voor aanvang van de slotrit bij Sporza. "Hopelijk kan ik de lijn van gisteren doortrekken."
Door die vijfde plaats in de rituitslag van voorbije zaterdag is hij in het algemeen klassement opgeklommen naar de achtste stek. Is er nog meer mogelijk? "Het doel is om op te schuiven. Er is zeker nog marge, maar de jongens voor mij zijn ook heel sterk. Del Toro en Ayuso steken er wat bovenuit, maar achter hen is het een open strijd."
Herregodts in de vlucht in Copenhagen Sprint
Afwachten maar wat het wordt in de slotetappe naar Brison. Dat wordt in elk geval voer voor klimmers. De sprinters zijn dan weer in Denemarken aan zet, in de Copenhagen Sprint. Op weg naar de Deense hoofdstad leggen niet alle landgenoten hier zich bij voorbaat bij neer. Rune Herregodts maakt deel uit van een kopgroep van vijf.
Het wordt voor de renner van UAE Team Emirates-XRG een huzarenstukje om de sprint te vermijden, want zo heeft bijvoorbeeld Jordi Meeus er zijn zinnen op gezet om deze eendagskoers voor het tweede jaar op rij te winnen. Herregodts zit samen met Foldager, Levy, Rodenberg en Andersen in de vlucht. Zij geraakten al snel voorop.
Muur Classic Geraardsbergen in België
In eigen land is dan nog een ander type renner aan zet. De Muur Classic Geraardsbergen wordt immers gereden. Het is een koers van 1.1-categorie waar de liefhebbers van het Vlaamse werk wel hun hartje bij kunnen ophalen.
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