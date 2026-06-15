Koers LIVE: Ploegdokter komt met update over Paul Seixas na opgave

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Ongetwijfeld hoopten een aantal Belgen een mooie zaak te doen in de verschillende koersen die vandaag op het programma staan. Er was succes weggelegd voor Jasper Philipsen en Liam Slock. Het slechte nieuws van de dag is de opgave van Seixas in Frankrijk.