De winnaar van de zomer? Ervaren Belg kan eindelijk terug koersen: "Ben niet bang"

Jasper De Buyst (32) kan eindelijk opnieuw aan koersen denken. Door hartritmestoornissen stond hij al eens aan de kant, maar hij kende na zijn eerste comeback een terugval. Nu is hij eindelijk terug en voorlopig gaat het naar eigen zeggen goed.

De problemen van Jasper De Buyst begonnen vorig jaar al in de Tour, toen hij al last had van onregelmatigheden. In testen kwam er echter nog niets naar boven en dus reed hij ook nog de Vuelta en in de winter de Zesdaagse van Gent.

Een oplossing werd nooit gevonden, tot een tijdje terug er toch een reden werd gevonden voor de hartritmestoornissen. En dus ging de renner onder het mes. Meermaals dacht hij aan stoppen, maar ondertussen rijdt hij toch opnieuw in het peloton rond.

Jasper De Buyst is niet bang

Zowel in de Muur Classic Geraardsbergen als in de eerste twee ritten van de Baloise Belgium Tour eindigde hij eerder in het hinterland. Maar toch: dat hij opnieuw kan koersen is voor Jasper De Buyst eigenlijk al een overwinning.

"Ik zal blij zijn als ik deze week goed doorkom. Dan neem ik weer een horde. Trainen, intensief trainen, een koers rijden, een rittenkoers… Allemaal stappen vooruit", aldus De Buyst in een reactie bij Het Nieuwsblad over de zaak.

Jasper De Buyst wil het stap voor stap bekijken

“Mensen vragen me nu vaak of ik bang ben om te koersen, maar dat ben ik niet. Je moet wel telkens opnieuw vertrouwen krijgen in je eigen lichaam. Het blijft iets delicaats. Op dit moment gaat alles goed, maar ik blijf met twee woorden spreken."





Voorlopig nog geen al te grote of stevige doelen dus voor de Belgische wielrenner. Hij wil het graag rit per rit gaan bekijken en kijkt dus nog niet al te ver door naar de toekomst. "Ik kom ook uit een periode van drie maanden op en af de fiets. Conditioneel heb ik werk. Elke koers die ik nu kan afwerken, is een stap vooruit. The only way is up."