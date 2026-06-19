"Het podium is haalbaar": wordt dit de verrassende nummer drie in de Tour, achter Pogacar en Vingegaard?

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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"Het podium is haalbaar": wordt dit de verrassende nummer drie in de Tour, achter Pogacar en Vingegaard?
Foto: © photonews

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De Tour de France komt met rasse schreden dichterbij. De spanning stijgt en de huidige vormpeilen worden extra onder de loep genomen. Daarbij rollen de namen van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard over de lippen, al worden er ook andere renners naar voren geschoven die het goed zouden kunnen doen.

Tadej Pogacar etaleerde dit seizoen een vormpeil dat het beste laat vermoeden voor de Tour. De Sloveen koos voor een beperkt programma en won het merendeel van de koersen waaraan hij deelnam. Zo zegevierde hij onder meer in Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. Een indrukwekkend lijstje.

Jonas Vingegaard koos zoals verwacht dan weer voor een compleet ander programma. De Deen trad aan in Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro. Met succes, want hij won de drie rittenkoersen.

Carlos Verona spreekt

Carlos Verona (Lidl-Trek) schat bij de Spaanse krant MARCA de huidige waardeverhoudingen in. "Het is duidelijk dat Pogacar boven de rest uitsteekt. Daarna komt Vingegaard, maar we moeten afwachten hoe hij hersteld is van de Giro, hoewel hij daar een zeer goede indruk maakte."

Verona ziet ook enkele andere namen. "Seixas is een kanshebber, maar we mogen niet vergeten dat hij nog erg jong is en dat zijn valpartij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes niet ideaal is als voorbereiding op de Tour. Het zal hem moeite kosten om te herstellen."

En wat met Ayuso?

Verona laat ook de naam vallen van ploegmaat Juan Ayuso. Die maakte een goede indruk in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. "Als alles goed gaat, waarom niet? Een podiumplaats is haalbaar", denkt Verona, die aanstipt dat dat wel niet het einddoel mag zijn.

"Binnen de ploeg zien we deze eerste Tour als een leerproces, om cohesie en groepsgevoel te creëren. Ook voor Juan is het nieuw om de leider te zijn van een hele ploeg."

Ayuso is nog altijd maar 23, maar draait al een poosje mee. Bij UEA Team Emirates-XRG kon hij niet aarden, waarna hij naar Lidl-Trek trok. Daar tekende hij tot 2030, een bewijs van het vertrouwen dat ze hebben in de jonge Spanjaard. In de Tour moet hij dat vertrouwen nu rechtvaardigen.

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