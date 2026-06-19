Johan Bruyneel formeel over podium Tour: "Hij is beter dan Evenepoel"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Johan Bruyneel formeel over podium Tour: "Hij is beter dan Evenepoel"

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De Tour de France komt steeds dichterbij. En dus is de vraag ook wie de topfavoriet is om het te gaan halen. Al is er de laatste jaren misschien eerder strijd om de derde podiumplaats, want de eerste twee plaatsen lijken al vast te liggen. Toch?

Als we naar de odds kijken van de wedkantoren, dan is Tadej Pogacar logischerwijze de absolute topfavoriet om de Tour de France te winnen. Op nummer twee zien we op respectabele afstand Jonas Vingegaard, die ongeveer 20 procent kans lijkt te hebben om de Tour te winnen.

Alle andere renners lijken kansloos. Er is het nodige geloof in de jonge Paul Seixas en ook Remco Evenepoel en Isaac Del Toro worden genoemd bij de mogelijke eindwinnaars, al kan je bij hen al respectievelijk 9, 21 en 26 keer je inzet terugverdienen.

De kloof tussen Pogacar en Vingegaard en de rest is groot

Om maar te zeggen: de kloof tussen de top-2 en de rest is groot. De strijd om de derde plaats lijkt dan ook de meest spannende te gaan worden. Wij kijken vanuit België natuurlijk vooral uit naar Remco Evenepoel wat dat betreft.

Johan Bruyneel heeft zijn licht laten schijnen op de zaak: "Paul Seixas? We weten niet wat dat gaat geven, hij is ook nog maar negentien jaar oud. Del Toro heeft op hem het voordeel, want hij heeft een sprekender palmares", klinkt het in THEMOVE

"Del Toro is beter dan Evenepoel"

"Wie is er nog? Je hebt Felix Gall die tweede werd in de Giro, maar Del Toro is beter. Hij heeft meer talent dan anderen, Ayuso zit nog niet op zijn niveau. Remco Evenepoel ook zeker niet. Hij won al eens de Ronde van Spanje, maar Del Toro is een betere klimmer."

"Hij won nog geen enkele race van een week ook, dus Del Toro is een grotere kanshebber om derde te worden dan Evenepoel. Ik zie dat gebeuren, ook al zal hij de laatste zijn die Pogacar moet bijstaan. Het zal afwachten zijn hoe hard hij moet werken. Adam Yates werd ook al eens derde als knecht van Pogacar, en Del Toro is beter."

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