Jonge ploegmaat Vingegaard - van Aert moet punt zetten achter seizoen

Het seizoen van Axel Zingle zit er bijna op. Hij gaat zich laten opereren aan de liesslagader, een blessure waar heel wat wielrenners last van hebben. Daardoor zal hij maandenlang buiten strijd zijn. Haast lijkt hij zelf niet te hebben.

Axel Zingle werd donderdag nog knap derde in de openingsrit van La Route d'Occitanie, maar dat wordt wel meteen een van zijn laatste koersen die hij dit seizoen zal hebben gereden. Na zaterdag moet hij jammer genoeg onder het mes gaan, waardoor het einde seizoen is.

Axel Zingle moet onder het mes met veelvoorkomende blessure

Net als veel van zijn collega's moet ook de Fransman van Visma-Lease a Bike een vernauwing van zijn liesslagader laten opereren. Dat is een blessure die vaker voorkomt bij wielrenners gek genoeg en nu dus ook de 27 jaar jonge Fransman aan het teisteren is.

Zingle zou al een tijdje last hebben van de blessure en daarom nu besloten hebben dat het op deze manier niet langer verder kon. Hij rijdt nochtans geen slecht seizoen, met heel wat ereplaatsen tot gevolg namens hem voor Visma - Lease a Bike.

Einde seizoen voor jonge Fransman van Visma - Lease a Bike

Zowel in de Grand Prix du Morbihan als in de Tro Bro Leon eindigde hij een dikke maand geleden nog in de top-10 en ook in de Grand Prix de Denain liet hij mooie dingen zien. Na de 'La Route d'Occitanie' volgt de operatie én het einde van het seizoen dus ook meteen. De operatie zou in België plaats gaan vinden.



"Dit is mijn laatste wedstrijd van het seizoen. Er is niets aan te doen. Het moet gebeuren, ik heb geen keuze", geeft Zingle toe aan Direct Vélo. "Ik kom dit seizoen niet meer terug. Het heeft geen zin, het is beter om niets te overhaasten. Het is toch een zware operatie. Ik probeer er ondanks alles van te genieten. Ik had graag gewonnen, dat had mij geholpen om de komende maanden positief te blijven."