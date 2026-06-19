Jonge ploegmaat Vingegaard - van Aert moet punt zetten achter seizoen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
| Reageer
Jonge ploegmaat Vingegaard - van Aert moet punt zetten achter seizoen
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Het seizoen van Axel Zingle zit er bijna op. Hij gaat zich laten opereren aan de liesslagader, een blessure waar heel wat wielrenners last van hebben. Daardoor zal hij maandenlang buiten strijd zijn. Haast lijkt hij zelf niet te hebben.

Axel Zingle werd donderdag nog knap derde in de openingsrit van La Route d'Occitanie, maar dat wordt wel meteen een van zijn laatste koersen die hij dit seizoen zal hebben gereden. Na zaterdag moet hij jammer genoeg onder het mes gaan, waardoor het einde seizoen is.

Axel Zingle moet onder het mes met veelvoorkomende blessure

Net als veel van zijn collega's moet ook de Fransman van Visma-Lease a Bike een vernauwing van zijn liesslagader laten opereren. Dat is een blessure die vaker voorkomt bij wielrenners gek genoeg en nu dus ook de 27 jaar jonge Fransman aan het teisteren is.

Zingle zou al een tijdje last hebben van de blessure en daarom nu besloten hebben dat het op deze manier niet langer verder kon. Hij rijdt nochtans geen slecht seizoen, met heel wat ereplaatsen tot gevolg namens hem voor Visma - Lease a Bike.

Einde seizoen voor jonge Fransman van Visma - Lease a Bike

Zowel in de Grand Prix du Morbihan als in de Tro Bro Leon eindigde hij een dikke maand geleden nog in de top-10 en ook in de Grand Prix de Denain liet hij mooie dingen zien. Na de 'La Route d'Occitanie' volgt de operatie én het einde van het seizoen dus ook meteen. De operatie zou in België plaats gaan vinden.


"Dit is mijn laatste wedstrijd van het seizoen. Er is niets aan te doen. Het moet gebeuren, ik heb geen keuze", geeft Zingle toe aan Direct Vélo. "Ik kom dit seizoen niet meer terug. Het heeft geen zin, het is beter om niets te overhaasten. Het is toch een zware operatie. Ik probeer er ondanks alles van te genieten. Ik had graag gewonnen, dat had mij geholpen om de komende maanden positief te blijven."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category 1
La Route d'Occitanie
Axel Zingle

Meer nieuws

Johan Bruyneel formeel over podium Tour: "Hij is beter dan Evenepoel"

Johan Bruyneel formeel over podium Tour: "Hij is beter dan Evenepoel"

11:30
Iedereen bibbert: Pogacar ziet regels Tour gewijzigd worden, gaat hij nog harder koersen? Analyse

Iedereen bibbert: Pogacar ziet regels Tour gewijzigd worden, gaat hij nog harder koersen?

10:30
KOERS LIVE 19/06: Koninginnenrit in België, rare race in Oezbekistan al voorbij

KOERS LIVE 19/06: Koninginnenrit in België, rare race in Oezbekistan al voorbij

10:00
Tim Merlier wint, maar heeft schrik: "Met bang hartje naar Tour"

Tim Merlier wint, maar heeft schrik: "Met bang hartje naar Tour"

09:30
Tadej Pogacar heel ongerust: "Niet van zijn gewoonte"

Tadej Pogacar heel ongerust: "Niet van zijn gewoonte"

08:30
"Het podium is haalbaar": wordt dit de verrassende nummer drie in de Tour, achter Pogacar en Vingegaard?

"Het podium is haalbaar": wordt dit de verrassende nummer drie in de Tour, achter Pogacar en Vingegaard?

07:00
Decathlon CMA CGM haalt Frans icoon aan boord en stuurt duidelijk signaal naar Paul Seixas

Decathlon CMA CGM haalt Frans icoon aan boord en stuurt duidelijk signaal naar Paul Seixas

20:00
Jasper Philipsen verklaart opvallende wijziging in programma: "Er was discussie met de ploeg"

Jasper Philipsen verklaart opvallende wijziging in programma: "Er was discussie met de ploeg"

18:50
Ploegmaat droomt van Tour aan de zijde van Mathieu van der Poel: "Zou heel vet zijn"

Ploegmaat droomt van Tour aan de zijde van Mathieu van der Poel: "Zou heel vet zijn"

17:50
Koers LIVE: dit zijn de winnaars in de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Zwitserland

Koers LIVE: dit zijn de winnaars in de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Zwitserland

17:46
Mauro Gianetti stuurt subtiele maar tegelijkertijd stevige waarschuwing naar concurrentie

Mauro Gianetti stuurt subtiele maar tegelijkertijd stevige waarschuwing naar concurrentie

17:00
Urska Zigart komt zwaar ten val in Ronde van Zwitserland, dit is de balans

Urska Zigart komt zwaar ten val in Ronde van Zwitserland, dit is de balans

16:29
1
Mathieu van der Poel wordt moedeloos van concurrent: "Als hij zijn zinnen er weer op zet ..."

Mathieu van der Poel wordt moedeloos van concurrent: "Als hij zijn zinnen er weer op zet ..."

15:45
Deze koers wil Tim Merlier koste wat het kost winnen: "Dat is een doel"

Deze koers wil Tim Merlier koste wat het kost winnen: "Dat is een doel"

13:30
Licht aan het einde van de tunnel? Jarno Widar geeft belangrijke update over zijn seizoen

Licht aan het einde van de tunnel? Jarno Widar geeft belangrijke update over zijn seizoen

12:15
Tiesj Benoot onthult welke rol hij kan spelen voor Paul Seixas

Tiesj Benoot onthult welke rol hij kan spelen voor Paul Seixas

18/06
Ploegmaat praat openlijk over Tour-forfait Van Aert: "Erger dan verwacht"

Ploegmaat praat openlijk over Tour-forfait Van Aert: "Erger dan verwacht"

18/06
Na de tegenslagen: Milan Fretin krijgt uitstekend nieuws

Na de tegenslagen: Milan Fretin krijgt uitstekend nieuws

18/06
Tiesj Benoot doet boekje open over moeilijke periode: "Echt verschrikkelijk"

Tiesj Benoot doet boekje open over moeilijke periode: "Echt verschrikkelijk"

18/06
De concurrentie huivert: Tadej Pogacar werkt ook zijn allerlaatste zwakke punt weg

De concurrentie huivert: Tadej Pogacar werkt ook zijn allerlaatste zwakke punt weg

18/06
Tim Merlier en Jasper Philipsen zijn gewaarschuwd: "Ik droom van een nieuwe groene trui"

Tim Merlier en Jasper Philipsen zijn gewaarschuwd: "Ik droom van een nieuwe groene trui"

18/06
José De Cauwer ziet slachtoffers vallen in het peloton: "Ook Mathieu van der Poel ..."

José De Cauwer ziet slachtoffers vallen in het peloton: "Ook Mathieu van der Poel ..."

18/06
📷 UCI verrast met racefiets voor Trump: band tussen VS-president en wielrennen krijgt nieuw hoofdstuk

📷 UCI verrast met racefiets voor Trump: band tussen VS-president en wielrennen krijgt nieuw hoofdstuk

18/06
Onvoorspelbaarheid bij Van der Poel verbaast zijn trainer nog: "Ik zei: dit kan niet"

Onvoorspelbaarheid bij Van der Poel verbaast zijn trainer nog: "Ik zei: dit kan niet"

17/06
Koers LIVE: Pogacar looft Wellens na straffe solo, tweede plaatsen voor Merlier en Marit

Koers LIVE: Pogacar looft Wellens na straffe solo, tweede plaatsen voor Merlier en Marit

17/06
Van Aert heeft quasi geen enkele keuze gehad: "Potentieel levensbedreigend"

Van Aert heeft quasi geen enkele keuze gehad: "Potentieel levensbedreigend"

17/06
"Veel populairder dan Vingegaard": De Cauwer vermoedt dat de Tour nooit prioriteit was voor Van Aert

"Veel populairder dan Vingegaard": De Cauwer vermoedt dat de Tour nooit prioriteit was voor Van Aert

17/06
Zijn ploeg verklaart waarom Van Aert ook operatie moest ondergaan: "Hij moet zich elke dag melden"

Zijn ploeg verklaart waarom Van Aert ook operatie moest ondergaan: "Hij moet zich elke dag melden"

17/06
UPDATE: Wout van Aert reageert op forfait voor Tour de France Analyse

UPDATE: Wout van Aert reageert op forfait voor Tour de France

17/06
Na trouwfeest met Kopecky zet Axel nu jarige Eddy Merckx in de bloemetjes: "Je bent absolute legende"

Na trouwfeest met Kopecky zet Axel nu jarige Eddy Merckx in de bloemetjes: "Je bent absolute legende"

17/06
Mijlpaal van jewelste een feit voor Sven Nys en grote lofzang voor vriendin Thibau: "Ze sleurde me erdoor" Naast de fiets

Mijlpaal van jewelste een feit voor Sven Nys en grote lofzang voor vriendin Thibau: "Ze sleurde me erdoor"

17/06
Van der Poel maakt recente klachten bekend en toont zijn expertise eens op een heel ander vlak

Van der Poel maakt recente klachten bekend en toont zijn expertise eens op een heel ander vlak

17/06
Tom Dumoulin haalt zwaar uit: "Het is schrikbarend hoe slecht het gaat"

Tom Dumoulin haalt zwaar uit: "Het is schrikbarend hoe slecht het gaat"

17/06
Renner van Soudal Quick-Step nogmaals verheugd over het vertrek van Remco Evenepoel

Renner van Soudal Quick-Step nogmaals verheugd over het vertrek van Remco Evenepoel

17/06
🎥 Van der Poel laat van zich horen over waar hij naar uitkijkt en is ploegmaat Philipsen niet vergeten

🎥 Van der Poel laat van zich horen over waar hij naar uitkijkt en is ploegmaat Philipsen niet vergeten

17/06
Thibau Nys en vriendin Anna hebben weer belangrijke stap gezet dat hun leven als koppel verandert Naast de fiets

Thibau Nys en vriendin Anna hebben weer belangrijke stap gezet dat hun leven als koppel verandert

17/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Wout Van Aert Tim Merlier Remco Evenepoel Jasper Philipsen Thibau Nys Urska Zigart Eddy Merckx Jonas Vingegaard Rasmussen Ben Tulett Tom Dumoulin Carlos Verona Quintanilla Tiesj Benoot Juan Ayuso Tibor Del Grosso Axel Zingle Rune Herregodts Sven Nys Johan Bruyneel

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved