Moeder openhartig over Mathieu der Poel: "Hij luistert naar niemand en trekt zich van niemand iets aan"

De moeder van Mathieu van der Poel is ongetwijfeld trots op haar zoon, al luistert hij volgens haar nauwelijks naar haar. Dat zijn haar eigen woorden. Ze ziet wel wat gelijkenissen tussen hem en zijn grootvader Raymond Poulidor.

Corinne Poulidor omschrijft haar relatie met Mathieu in WielerFlits Magazine en vergelijkt hem met haar vader, wijlen Raymond Poulidor. "Geduld hebben ze ook allebei niet. En ze luisteren naar niemand. Ze volgen allebei hun eigen weg en trekken zich van niemand iets aan. Of Mathieu naar mij luistert? Nee, ik ben denk ik de allerlaatste naar wie hij luistert!"

Volgens haar vertoont Mathieu tijdens zware inspanningen dezelfde gelaatsuitdrukking als Raymond vroeger in de bergen. Beiden stralen op zulke momenten uit dat dit iets is dat ze moeten doen, maar desondanks blijven doorzetten. Er zijn dus gelijkenissen, maar ook duidelijke verschillen. "Mathieu heeft minder colère dan mijn vader had."

Mathieu kan dingen die hem irriteren snel loslaten

"Als Mathieu iets heeft dat hem irriteert, dan kan hij dat veel sneller loslaten dan mijn vader dat kon. Die was daar niet zo goed in. Maar wat ze wel beiden hebben, en waar ik heel jaloers op ben, is de eigenschap dat ze meningen van anderen over hen heel makkelijk naast zich neer kunnen leggen." Dat komt Van der Poel goed van pas.

Door zijn successen als wielrenner staat hij vaak in het middelpunt van de belangstelling en dat kan zwaar wegen. Volgens Corinne ligt hij echter niet wakker van wat andere mensen over hem denken. Zijn grootvader Raymond nam dezelfde houding aan. "Dat kon mijn vader niets schelen en Mathieu heeft hetzelfde", aldus Corinne.

Heel de familie bij afscheid Raymond Poulidor

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Als kleinzoon van Raymond Poulidor kan Mathieu altijd op extra aandacht rekenen in Frankrijk. Raymond overleed op 13 november 2019 en werd zes dagen later begraven in Saint-Léonard-de-Noblat. Mathieu van der Poel was aanwezig bij de begrafenis, net als zijn moeder Corinne, zijn broer David, zijn vader Adrie, de echtgenoot van Corinne.