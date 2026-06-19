Ruben Van Gucht is scherp voor kritiek op zijn situatie: "Iedereen met kinderen moet zijn mond houden"

Ruben Van Gucht krijgt soms veel over zich heen en dat heeft meestal te maken met zijn privésituatie. De wielercommentator wordt vader van een eerste dochtertje en heeft ook een zoontje dat in Kroatië woont.

Van Gucht heeft het in De Showbizz Club, een podcast van Het Nieuwsblad, over zijn gezinsleven en de mening van de buitenwereld. Zo komt ter sprake dat hij ver van zijn zoon Mondo woont, die in Kroatië bij zijn moeder verblijft. "Iedereen heeft er altijd een mening over, maar niemand heeft er iets deftig over te zeggen, want niemand zit in die situatie."

Van Gucht wil daar dus niets over horen van andere ouders. "Iedereen met kinderen moet eigenlijk zijn mond houden, want zij zien hun kinderen 's avonds thuis en zetten ze 's ochtends af aan school. Bij mij gaat dat niet. Dat is een situatie waar je niet kunt over oordelen." Van Gucht staat erop om dat toch even duidelijk te onderstrepen.

Van Gucht schetst zijn doel als ouder

Het omgekeerde geldt natuurlijk ook evenzeer. "Sowieso ben ik niet de persoon om te oordelen over andermans situatie. Wat ik ga moeten doen, is ervoor zorgen dat ik binnen x aantal jaar voor twee maanden naar Kroatië kan gaan. Zodat ik dan met hem kan bezig zijn als hij gaat voetballen of naar school moet. Dat is mijn doel."

Van Gucht heeft dus nog wel wat werk te verrichten om dat mogelijk te maken. "Nu kan ik dat niet doen. Of ik dat ga kunnen bereiken? Dat weet ik niet. Ik hoop het. Als ik kijk naar hoe alles loopt, ben ik goed bezig om dat te bereiken." Van Gucht heeft het immers erg druk als sportjournalist, tv-gezicht en dj. "Dat lukt wel niet op één jaar tijd."

Van Gucht werd in 2022 voor het eerst vader



Van Gucht werd op 8 november 2022 vader van Mondo. De voormalige hoogspringster Blanka Vlašić beviel toen van hun zoon. In 2026 werden zowel Valentine Besard als Charlotte Van Looy in de media als partner van Van Gucht omschreven. In februari maakten Ruben en Charlotte bekend dat zij een dochter verwachten.