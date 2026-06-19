Tim Merlier wint, maar heeft schrik: "Met bang hartje naar Tour"

Tim Merlier heeft er alweer een overwinning bij. Op die manier bewijst de Belgische topsprinter dat hij helemaal klaar lijkt voor de Tour de France. Al is hij zelf bijzonder ongerust over die ene vogel die ondertussen in Zwitserland rijdt. Met recht en reden of een beetje overdreven?

Op woensdag was hij nog tweede, maar donderdag sprintte Tim Merlier naar de zege in de Baloise Belgium Tour. Meteen zijn 72e overwinning uit zijn carrière en zijn zesde overwinning van dit seizoen in een jaar waarin hij nog niet al te veel rondreed.

Merlier won de Scheldeprijs en de Ronde van Limburg en bereidde zich via Hongarije en Kopenhagen onder meer voor op de Baloise Belgium Tour in aanloop naar de Ronde van Frankrijk. De vorm van Tim Merlier zelf lijkt opperbest.

Tim Merlier in topvorm, maar ...

De manier waarop hij op 'De Wandelaar' al de rest uit het wiel sprintte? Indrukwekkend. "Even ontstond er paniek, ik dacht dat ik er niet meer zou geraken. Gelukkig hield Bert op tijd in. Ik schoof op in het wiel van Cees Bol en versnelde dan zelf. Waar, wanneer en hoe, weet ik niet. Blij dat ik het kon houden tot op de finish, laat ons zeggen."

En dus mag Merlier met topvorm en met een goed gevoel naar de Ronde van Frankrijk. Al zit hij zelf ook duidelijk met ene Tadej Pogacar in zijn maag, zeker na de Tour die hij in 2025 meemaakte. "Ik trek er toch met een klein hartje naartoe."

Tim Merlier zit met schrik wat Tadej Pogacar betreft

"Ik heb al de Tour, de Giro en de Vuelta gereden en in elk grote ronde was het wel afzien. Maar de manier waarop dat vorig jaar in de Tour gebeurde? Verschrikkelijk", aldus Tim Merlier zeer eerlijk in Het Laatste Nieuws over de zaak.



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"Als je ziet hoe indrukwekkend ze daar weer aan het rondrijden zijn in Zwitserland... Woensdag vertrok hij dan nog 'per toeval'. Dus ja, 't is een serieus niveauverschil met de andere klassementsmannen, hé. En al zeker met een sprinter als ik, die ook wel de bergen in de zware openingsfase zal moeten overleven om de weinige sprintkansen die er komen te kunnen verzilveren."