Forse kritiek op Evenepoel én concurrent: "Remco lijkt soms niet te weten op welke pedaal hij moet trappen"

Remco Evenepoel gaat binnenkort met enkele stevige concurrenten strijd aan. Zowel Remco zelf als een van die concurrenten krijgt kritiek van een voormalig ploegleider.

In een gesprek met Cyclism'Actu voorspelt oud-ploegleider Cyrille Guimard een plek op het Tour-podium voor Isaac del Toro. Dat is vrij verrassend, aangezien de Mexicaan verondersteld worden om Tadej Pogacar te helpen. Guimard denkt dat Del Toro dus genoeg klasse heeft om dit te combineren met een goed klassement voor zichzelf.

"Wie is in staat om sneller te rijden dan Del Toro? Vingegaard, potentieel ook Seixas. Lipowitz is heel goed. Voor Evenepoel wordt het moeilijker, denk ik. Hij lijkt het lastig te hebben. Ik heb de indruk dat hij niet altijd weet op welke pedaal hij op welk moment moet trappen, behalve in het tijdrijden. Hij is zichtbaar zoekende", is Guimard streng.

Guimard zet zijn geld niet op Evenepoel

Toch ontkent de 79-jarige Fransman niet welk talent Evenepoel heeft. "Hij heeft het potentieel om op het podium te staan, dat spreekt voor zich. Maar ik zou er nog een keertje over nadenken vooraleer op hem mijn geld te zetten." Als we spreken over talent, hebben ze er in Frankrijk natuurlijk ook wel eentje lopen in de persoon van Seixas.

Ook voor Paul Seixas is Guimard echter scherp. Guimard is geen fan van een Tour-deelname van Seixas dit jaar. "De realiteit is dat hij té gehaast is. Het discours is nu al bekend, namelijk dat hij gaat om te leren en om ervaring op te doen. Het spijt me, maar je gaat ook niet naar school om enkel de lessen te volgen. Je gaat om te slagen."

Komt Tour-debuut te vroeg voor Seixas?



Guimard schat renners als Pogacar, Vingegaard en dus ook Del Toro momenteel nog een trapje hoger in dan Seixas. "Paul Seixas is een renner die zijn eerste Tour moet rijden wanneer hij alles in handen heeft om te winnen. Dat is vandaag niet het geval."