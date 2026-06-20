🎥 Hartverscheurende ontknoping: Van der Poel grijpt net naast tijdritzege in Zwitserland

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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🎥 Hartverscheurende ontknoping: Van der Poel grijpt net naast tijdritzege in Zwitserland

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Wat een thriller in de Ronde van Zwitserland! Mathieu van der Poel leek op weg naar een verrassende tijdritzege, maar uitgerekend Tadej Pogacar gooide in de slotfase roet in het eten. De Sloveen won met een miniem verschil van amper drie tienden.

Bjorn Vandenabeele

Pogacar wist niet dat hij voor ritzege reed

Tadej Pogacar heeft in de tijdrit van de Ronde van Zwitserland opnieuw zijn klasse getoond. De Sloveen klopte Mathieu van der Poel met amper drie tienden van een seconde, al besefte hij tijdens zijn rit niet eens dat hij voor de dagzege streed. "Ik wist niet dat ik voor de winst aan het vechten was. Ik ben gewoon voluit gegaan", reageerde Pogacar achteraf. Die ontspannen aanpak leverde hem uiteindelijk toch de overwinning op.

De ontknoping was bijzonder spannend. Van der Poel zag zijn toptijd pas in de slotfase sneuvelen en reageerde zichtbaar teleurgesteld toen Pogacar net onder zijn chrono dook. Pogacar zelf was vooral tevreden over zijn gevoel op de fiets. "Ik voelde me uitstekend vandaag en had goede benen", klonk het. Met het vertrouwen van deze zege kijkt hij al vooruit naar de bergrit van zaterdag, waarin hij mikt op een derde ritoverwinning ondanks het loodzware parcours.

Wat een thriller in de Ronde van Zwitserland! Mathieu van der Poel leek op weg naar een verrassende tijdritzege, maar uitgerekend Tadej Pogacar gooide in de slotfase roet in het eten. De Sloveen won met een miniem verschil van amper drie tienden.

Van der Poel zet iedereen onder druk

Weinig kenners hadden Mathieu van der Poel als topfavoriet voor de 23,7 kilometer lange individuele tijdrit naar voren geschoven. Toch verbaasde de Nederlander vriend en vijand met een indrukwekkende prestatie.

Van der Poel dook al aan het tussenpunt onder de richttijd van Tim Wellens en hield zijn hoge tempo vast tot aan de finish. Hij klopte de Belgische kampioen tijdrijden uiteindelijk met twaalf seconden en nestelde zich op de hotseat. Ook specialisten als Tobias Foss, Alec Segaert en Primoz Roglic slaagden er niet in zijn tijd te verbeteren.

Pogacar zorgt voor sensationele ontknoping

De spanning steeg toen enkel nog Mathias Vacek, Richard Carapaz en Tadej Pogacar onderweg waren. Vooral de Sloveen leek de grootste uitdager van Van der Poel.

Aan het enige tussenpunt was het verschil miniem. Pogacar was minder dan een seconde sneller, terwijl Van der Poel nog altijd uitzicht had op een stuntzege.

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Op de streep volgde een ware thriller. Pogacar perste er nog een ultieme inspanning uit en dook uiteindelijk drie tienden van een seconde onder de tijd van de Nederlander. Van der Poel moest zich met een verschil van amper 0,3 seconden gewonnen geven.

Red Bull en Lidl-Trek kleuren de dag

Niet alleen Pogacar en Van der Poel maakten indruk. Mathias Vacek bevestigde zijn sterke vorm en reed naar een knappe derde plaats. Tobias Foss zette een uitstekende tijdrit neer en eindigde kort achter de toppers.

De ritzege levert Pogacar niet alleen een nieuwe overwinning op, maar ook kostbare tijdswinst in het algemene klassement. De Sloveen reed concurrent Richard Carapaz al tijdens de tijdrit voorbij en verstevigde zo zijn leiderspositie.

Voor Van der Poel overheerst wellicht een dubbel gevoel. De Nederlander reed een van de beste tijdritten uit zijn carrière en leek lang op weg naar een prestigieuze overwinning, maar moest zich uiteindelijk met de kleinst mogelijke marge gewonnen geven.

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