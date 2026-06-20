🎥 Hartverscheurende ontknoping: Van der Poel grijpt net naast tijdritzege in Zwitserland

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Wat een thriller in de Ronde van Zwitserland! Mathieu van der Poel leek op weg naar een verrassende tijdritzege, maar uitgerekend Tadej Pogacar gooide in de slotfase roet in het eten. De Sloveen won met een miniem verschil van amper drie tienden.