Na iets toe te geven en de opsteker: Van der Poel heeft verrassende beslissing genomen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Na iets toe te geven en de opsteker: Van der Poel heeft verrassende beslissing genomen
Foto: © photonews

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Mathieu van der Poel heeft eindelijk nog eens een kleine opsteker beet. Resultaatgewijs is dat de eerste keer sinds Parijs-Roubaix. Dat neemt niet weg dat hij nog beter moet worden richting de Tour de France.

Van der Poel reed de eerste twee dagen veel geruislozer rond in de Ronde van Zwitserland dan de bedoeling was. Maar kijk: in de derde rit kwam hij als vijfde over de meet. Hoewel hij ingesloten zat in de sprint achter vluchters Narvaez en Meurisse. "Het gevoel was echt wel een stuk beter dan de eerste dagen", getuigt VDP bij het AD.

Van der Poel was tevreden omdat hij veel minder last had van de warmte. "Op de klimmen in het begin van de rit kon ik zonder problemen mee komen." Een opsteker dus. Die mocht er ook wel komen na die eerste twee ritten. "Het liep minder dan ik had gehoopt. We hebben ook een pittige trainingsstage achter de rug", haalt hij een verzachtende omstandigheid aan.

Van der Poel pleit voor geduld

"Daar is alles goed verlopen, maar dat voelde ik misschien", houdt Van der Poel rekening met de impact van die stage. Het positieve effect hiervan kan nu eenmaal niet altijd onmiddellijk komen. "Af en toe moet ik een beetje geduld hebben." De volgende opdracht in de Ronde van Zwitserland is het rijden van een individuele tijdrit.

Meestal beschouwt Van der Poel dat als een verplicht nummertje in een rittenkoers. Hij verrast door te stellen dat hij het deze keer serieus zal aanpakken. Van der Poel heeft onlangs ook al meer op de tijdritfiets getraind, in functie van de ploegentijdrit in Barcelona. "Het plan is om zaterdag nog een keer voluit te gaan. Even kijken hoe ik me voel."

Van der Poel heeft al sterke tijdritten gereden

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Als Van der Poel een tijdrit opvat als een test of een sportief doel, presteert hij doorgaans verrassend sterk. Hij is geen specialist maar heeft het zeker in zich om een top 10 te rijden. In 2021 werd Van der Poel vijfde in een tijdrit in de Tour. Een jaar later herhaalde hij dit en eindigde hij op een tweede plek in een tijdrit in de Giro. 

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Mathieu Van Der Poel

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