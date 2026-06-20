📷 Niemand wist wie gewonnen had: millimeters bepalen winnaar in Belgium Tour

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Wat een ontknoping in de Baloise Belgium Tour! Na een razendspannende massasprint moest de fotofinish uitsluitsel brengen. Uiteindelijk trok Olav Kooij aan het langste eind, al scheelde het amper enkele millimeters met Tim Merlier.

Millimeters beslissen de sprint

De vierde etappe van de Baloise Belgium Tour kreeg het verwachte scenario. Na 183 kilometer tussen Begijnendijk en Aarschot draaide alles uit op een massasprint.

In de slotmeters leek Tim Merlier even de beste papieren te hebben, maar ook Olav Kooij, Biniam Girmay en Lukas Kubis mengden zich volop in de strijd. Zo klein waren de verschillen dat niemand meteen wist wie gewonnen had. Pas na uitvoerige bestudering van de beelden werd Kooij als winnaar uitgeroepen.

Koplopers vechten tot het einde

Voordien hadden enkele aanvallers nog geprobeerd om de sprinters te verrassen. Op de lokale omlopen met de Schoonhovendreef, de Nopstal en de Blereberg hielden de vluchters lang stand.

Killy probeerde in de laatste kilometers nog een ultieme aanval, maar het peloton hield alles onder controle. Op twee kilometer van de streep werden de laatste koplopers gegrepen en lag de weg open voor een koninklijke sprint.

Kooij klopt Merlier nipt

In de sprint opende Kubis als eerste de debatten. Girmay, Philipsen, Merlier en Kooij zaten meteen in zijn wiel en maakten er een bijzonder spannende krachtmeting van.

Op het eerste gezicht leek Merlier de snelste, maar de fotofinish wees uiteindelijk Olav Kooij als winnaar aan. Het verschil bedroeg amper enkele millimeters.

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Tim Merlier
Olav Kooij

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