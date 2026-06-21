Cruciale keuze Evenepoel allesbepalend en kan bijzonder groot effect hebben op ex-ploeg Soudal Quick-Step

Er is toch nog één beslissing die Remco Evenepoel moet nemen voor de Tour. Zien we hem alsnog zijn sponsor bedanken op het BK? Dan moet hij wel deelnemen.

Over exact een week staat het BK op het programma. Wout van Aert werd daar verwacht, maar zal naar alle waarschijnlijkheid verstek moeten geven vanwege zijn elleboogblessure. Evenepoel bereidt zich met een koersloze periode voor op de Tour, maar daarmee wordt vooral bedoeld dat hij in aanloop naar de Grand Départ geen rittenkoers rijdt.

In principe laat hij ook het BK in Brasschaat links liggen, maar hij kan daar op het laatste moment nog anders over beslissen. Het rijden van een eendagskoers is immers minder belastend dan het afwerken van een rittenkoers. Bovendien zou Evenepoel tijdens het BK zijn benen alvast kunnen testen. Zo krijgt hij een beter beeld van zijn vorm.

Merlier de topfavoriet voor Dupont

In De Zondag blikt deelnemer Timothy Dupont vooruit op het BK. De ervaren renner van Tarteletto-Isorex bombardeert Tim Merlier tot topfavoriet. Het lijkt dus een kans voor de sprinters te worden, tenzij Evenepoel alsnog besluit te starten. "Als hij start, kunnen we een ander scenario krijgen. Ook Stuyven is trouwens in goede doen."

Er zijn dus nog genoeg renners die een sprintersfeest kunnen voorkomen. "Ah, het koersverloop op een BK is soms zo raar dat je het eigenlijk niet kunt voorspellen." Denk maar aan het BK van 2023 in Izegem. Dat werd eveneens op een vlak parcours verreden, maar mondde uit in een uitputtingsslag. Evenepoel versloeg Segaert n een spurt met twee.

Beslissing Evenepoel kan invloed hebben op Soudal Quick-Step

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De beslissing van Evenepoel om dit jaar wel of niet deel te nemen, kan grote gevolgen hebben voor zijn voormalige ploeg. Als hij niet start en Merlier Belgisch kampioen wordt, kan Soudal Quick-Step met een positief gevoel richting de Tour de France trekken. Doet Evenepoel wel mee, dan is dat een stuk minder zeker.