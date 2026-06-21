Naast de fiets Komt er een einde aan de Planckaerts? Eddy geeft verrassend antwoord

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Komt er een einde aan de Planckaerts? Eddy geeft verrassend antwoord
Foto: © photonews

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Al bijna twintig jaar zijn de Planckaerts een vaste waarde op de Vlaamse televisie. Maar hoe lang blijft dat nog duren? Eddy Planckaert kijkt met vertrouwen naar de toekomst en blikt tegelijk terug op een leven vol successen, tegenslagen en hard werken.

Van wielerkampioen tot tv-fenomeen

Na zijn succesvolle wielercarrière moest Eddy Planckaert zichzelf opnieuw uitvinden. De Oost-Vlaming won onder meer de Ronde van Vlaanderen (1988), Parijs-Roubaix (1990) en de groene trui in de Tour de France (1988), maar het leven na de koers verliep niet zonder hindernissen.

Na zijn afscheid van het peloton stortte hij zich op verschillende zakelijke projecten. Niet alles werd een succes. Zo kende hij financiële moeilijkheden en kwam hij meermaals in zwaar weer terecht met investeringen en ondernemingen. Ook de bekende verbouwing van het Franse kasteel in Lurcy-Lévis draaide uit op een avontuur vol uitdagingen.

Toch gaf Planckaert nooit op. Dat karakter verklaart hij zelf vanuit zijn jeugd. "Het was een ventje met een brandende ambitie, een ventje dat wist dat hij er ging komen", klinkt het in Primo.

Hoe de Planckaerts televisie veroverden

Het televisieavontuur begon in 2004 met De Planckaerts op Eén. De kijkers kregen een unieke inkijk in het dagelijkse leven van Eddy, Christa en hun kinderen Francesco, Stephanie, Junior en Christopher.

Het concept sloeg meteen aan. De reeks liep verschillende seizoenen en groeide uit tot een van de populairste familiale realityprogramma's van Vlaanderen. Later volgden onder meer Château Planckaert, waarin de familie hun Franse kasteel renoveerde, en verschillende spin-offs rond de volgende generatie.

Doorheen de jaren werden tientallen seizoenen en meer dan tweehonderd afleveringen uitgezonden. De charme zat volgens kenners vooral in de spontaniteit en de herkenbaarheid van de familie.

Waarom blijven de kijkers kijken?

Eddy Planckaert denkt zelf het antwoord te kennen. Volgens hem draait het succes niet om één persoon. "Omdat we een familie zijn", zegt hij overtuigd. Hij beseft dat een programma rond hem alleen wellicht minder zou aanslaan. "Maak morgen een reeks over mij alleen, dan heb je nog vier kijkers", lacht hij.

De kracht zit volgens Planckaert in de verschillende generaties die samen het verhaal vormen. Kinderen groeiden op met de familie en kijken vandaag samen met hun eigen gezin naar dezelfde gezichten.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Ondanks het succes beseft Eddy Planckaert dat televisie een onvoorspelbare wereld blijft. "De Vlaamse kijkers beslissen een beetje mee wat onze toekomst wordt", vertelt hij.

Toch maakt hij zich weinig zorgen. De kijkcijfers blijven goed en de familie blijft nieuwe verhalen beleven. De renovatie van het kasteel, de kleinkinderen en de ondernemingen van de jongere generatie zorgen telkens voor nieuwe invalshoeken.

Zijn vechtersmentaliteit speelt daarbij nog altijd een belangrijke rol. Planckaert groeide op in een eenvoudig gezin waar hard werken de norm was. "Wij hadden thuis geen miljoenen op de bank. Het was dikwijls droog brood, zonder een schelleke vlees ertussen", blikt hij terug.

Die jeugd heeft hem gevormd tot de man die hij vandaag is. Een voormalige wielerkampioen die na tal van tegenslagen telkens opnieuw rechtkrabbelde en uitgroeide tot een van de populairste televisiegezichten van Vlaanderen. Of de Planckaerts nog jaren op televisie zullen blijven? Eddy laat die beslissing graag aan de kijkers over. Maar als het van hem afhangt, is het laatste hoofdstuk van de familiegeschiedenis nog lang niet geschreven.

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