Naast de fiets Neemt Remco Evenepoel eigen iconisch supporterscafé over?

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Neemt Remco Evenepoel eigen iconisch supporterscafé over?
Foto: © photonews

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Een tijdperk loopt ten einde in Schepdaal. Na 120 jaar sluit café In de Rustberg, beter bekend als Bij Kuiper, definitief de deuren. Het café groeide uit tot het supporterscafé van Remco Evenepoel en speelde een verrassend grote rol in de beginjaren van zijn carrière.

Het café waar alles begon

Voor de inwoners van Schepdaal was café In de Rustberg jarenlang veel meer dan een gewone kroeg. Generaties buurtbewoners kwamen er samen voor een pint, een kaartspel of een goed gesprek. Maar de zaak kreeg ook een bijzondere plaats in de Belgische wielergeschiedenis dankzij Remco Evenepoel.

Met een afscheidsfeest vol muziek, wielerwedstrijden en herinneringen namen buurtbewoners zaterdag afscheid van het iconische café. Ook Remco's moeder Agna Van Eeckhout en Evenepoels echtgenote Oumi waren aanwezig om de eigenaars een laatste eer te bewijzen.

Een steunpilaar naast de fiets

Volgens mama Agna speelde cafébaas Guy Janssens jarenlang een belangrijke rol in het leven van de wielerkampioen. "Hier is voor Remco dan ook alles begonnen", vertelde ze aan Het Nieuwsblad.

Die uitspraak gaat verder dan symboliek. Toen Evenepoel nog voetbalde, stond Guy al langs het veld. En toen de jonge Remco steeds vaker op de fiets kroop, bleef hij een vertrouwenspersoon. Agna vertelde dat Guy haar zoon hielp wanneer dat nodig was, zelfs wanneer een training onverwacht eindigde met pech onderweg.

Dat verklaart waarom het uitgroeide tot veel meer dan een supporterscafé. Het werd een ontmoetingsplaats waar de eerste dromen van een toekomstige wereldkampioen vorm kregen.

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Waarom het café moet sluiten

De sluiting heeft niets te maken met een gebrek aan klanten. Integendeel. Uitbaters Guy Janssens en Jeanine Massagé maakten eerder bekend dat een negatief brandweerverslag hen voor een moeilijke keuze plaatste.

"De elektriciteit zou volledig moeten vernieuwd worden, maar daar gingen we op onze leeftijd niet meer aan beginnen", legde Guy uit aan de krant. Een overnemer werd gezocht, maar zonder succes. Daardoor komt een einde aan een familieverhaal dat vier generaties overspant.

Koopt Remco het café dan niet?

Die vraag leefde zaterdag bij heel wat aanwezigen. Zeker omdat Evenepoel zelf zijn verbondenheid met het café nooit onder stoelen of banken heeft gestoken. Volgens zijn moeder stelde hij zich dezelfde vraag. "Remco vroeg me deze week nog of het café echt niet gered kon worden", vertelde Agna.

Een overname door de wielerster komt er echter niet. "Nee, daar is hij echt niet mee bezig. Hij is vooral bezig met zijn carrière nu", aldus zijn moeder.

Toch verdwijnt de band niet helemaal. Remco liet via een videoboodschap weten hoe dankbaar hij is voor alles wat Guy en Jeanine voor hem betekend hebben. En er komt nog een persoonlijke ontmoeting om herinneringen op te halen aan een plek die voor altijd deel zal uitmaken van zijn verhaal.

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