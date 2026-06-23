Remco Evenepoel riskeert sanctie van Belgische wielerfederatie

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Remco Evenepoel riskeert sanctie van Belgische wielerfederatie
Foto: © photonews

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Het ziet ernaar uit dat Remco Evenepoel een sanctie van Belgian Cycling riskeert. Dat is het geval wanneer hij zondag niet aan de start van het Belgisch kampioenschap op de weg in Brasschaat verschijnt en daarvoor geen geldige reden kan voorleggen. Of hij daarvan wakker ligt, is iets anders.

Zolang er geen ander signaal komt, wordt ervan uitgegaan dat Evenepoel het BK overslaat. Hij heeft zich immers voorgenomen om zich met een wedstrijdloze periode voor te bereiden op de Tour de France. Belgian Cycling houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Hij heeft alvast geen Tour Auvergne-Rhône-Alpes of Ronde van Zwitserland gereden.

Ook het BK lijkt hij over te slaan. Wanneer dat inderdaad gebeurt, moet hij daarvoor een geldige reden hebben. Een medisch attest kan zo’n afwezigheid rechtvaardigen. Belgische profrenners zijn volgens het bondsreglement verplicht om aan het BK op de weg deel te nemen. Wie zonder geldige reden afzegt, krijgt negen dagen schorsing.

Geen uitzondering voor Evenepoel

"Er bestaan geen uitzonderingen", zegt Massimo Van Lancker, Directeur Sport van Belgian Cycling, aan WielerFlits. Evenepoel wordt volgens hem dus niet anders behandeld dan andere renners. In theorie zou het betekenen dat Evenepoel zes dagen later niet aan de Tour de France mag beginnen. De praktijk is natuurlijk iets anders.

Bij  het niet naleven van de initiële schorsing volgt een schorsing van veertien dagen, een boete van 15 euro en de verplichting om eventueel gewonnen prijzengeld terug te betalen. Belgian Cycling mist een echte stok achter de deur. Het kan een sanctie uitdelen, maar in de praktijk zal geen enkele renner het grootste doel van het jaar missen.

BK rijden of geldige reden hebben

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Evenepoel kan eventuele heisa voorkomen door zondag aan de start te verschijnen of een geldige reden voor zijn afwezigheid te laten goedkeuren. Dit geldt overigens niet alleen voor Evenepoel, maar voor alle renners die in zijn positie zitten en overwegen om in aanloop naar de Tour de France het BK over te slaan.

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