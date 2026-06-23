Sven Nys spreekt over topfavorieten BK en drukt wens uit over zoon Thibau

Het Belgisch Kampioenschap komt dichterbij. En dat zou wel eens eens strijd kunnen/moeten gaan worden tussen twee absolute klasbakken van het Belgische sprintersgilde. Beiden maakten deze week een goede indruk en dus is de vraag wie het zal gaan halen.

In de Baloise Belgium Tour maakten verschillende renners opnieuw indruk. Niet in het minst Jasper Philipsen, die met een knappe zege in de slotrit uiteindelijk nog dankzij de bonificatieseconden de eindwinst wist te pakken.

Eerder had Philipsen ook al indruk gemaakt met een knappe zesde plaats in de rit op, rond en naar Durbuy. Daarmee heeft hij opnieuw laten zien wat hij allemaal kan, terwijl Tim Merlier dan weer zijn snelle benen liet zien in Knokke-Heist.

Jasper Philipsen en Tim Merlier de topfavorieten voor het BK?

"Hoe lastiger de wedstrijd, hoe meer Philipsen tot zijn recht komt. Dat zag je zaterdag in een relatief makkelijke etappe met zeer frisse sprinters. Philipsen is natuurlijk snel, maar we krijgen de beste Philipsen als de koers hard wordt gemaakt en er wat hoogtemeters in zitten. Dat speelt in zijn voordeel", aldus Sven Nys bij Sporza als voorbeschouwing op het BK.

"Merlier en Philipsen zijn de 2 heel belangrijke namen voor zondag, zeker nu Wout van Aert wellicht niet aan de start zal komen. Je hebt altijd outsiders, maar het heeft ook altijd te maken met de grootte van de ploeg waarmee je aan de start komt."

Sven Nys hoopt op goed BK voor zijn zoon

"Met een BK is dat altijd anders dan bij gewone wedstrijden: daar is dat voor iedereen hetzelfde. Hier zijn er ploegen met 15 of 20 renners, die in steun van 1 renner kunnen gaan functioneren", aldus Nys. Hij beseft ook dat een BK altijd iets speciaal blijft en dat het dus verschillende kanten uit kan.





En wat met zoonlief Thibau Nys ondertussen? Die heeft zijn wederoptreden gemaakt in de Ronde van Zwitserland. "Na een goede week herstel hoop ik hem te zien meespelen op een heel hoog niveau op het BK", aldus nog Nys.