Van der Poel schaart zich achter boodschap Canyon en zet zich zo in voor de hele fietscommunity

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Van der Poel schaart zich achter boodschap Canyon en zet zich zo in voor de hele fietscommunity
Foto: © photonews

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Mathieu van der Poel beseft dat zijn rol verder gaat dan alleen het rijden van wedstrijden. Het testen en aankopen van elektrische fietsen kan ook op zijn goedkeuring rekenen.

Zeker wanneer het om een e-bike van Canyon gaat. Van der Poel heeft een persoonlijke en langdurige sponsorovereenkomst met het Duitse fietsenmerk. Canyon levert bovendien ook fietsen aan zijn ploeg Alpecin-Premier Tech. In maart 2024 verlengden Canyon en Van der Poel hun samenwerking met maar liefst tien jaar.

De overeenkomst loopt daardoor in principe tot eind 2034. De Nederlander rijdt sinds 2018 op fietsen van Canyon en is ook betrokken bij de ontwikkeling van het materiaal. Zo speelde hij volgens het merk een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Aeroad, de wegfiets waarop hij het grootste deel van zijn wedstrijden rijdt.

E-Performance Center van Canyon in Koblenz is open

Zijn persoonlijke samenwerking met Canyon moet worden onderscheiden van het materiaalcontract tussen het merk en Alpecin-Premier Tech, hoewel er tussen die partijen dus ook een overeenkomst is. Canyon heeft via Instagram aandacht gevraagd voor het E-Performance Center in Koblenz. "Alles over e-bikes. Alles op één plek", klinkt het. U kan er naar verluidt ook advies inwinnen en materiaal aanschaffen voor de ideale fietsrit.

In het centrum staan volgens Canyon meer dan driehonderd fietsen en kunnen bezoekers e-bikes uitproberen op een testparcours met een helling. Van der Poel deelde het bericht via zijn Instagram Stories. Daarmee vestigt hij als ambassadeur de aandacht op de elektrische fietsen en dienstverlening die ze bij Canyon aanbieden.

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Van der POel denkt aan het algemeen belang

Van der Poel heeft zelf uiteraard geen elektrische ondersteuning nodig om topprestaties op de fiets te leveren, maar helpt het merk wel om ook zijn e-bikes onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Zo denkt hij ook aan het algemeen belang van de fietscommunity. Mensen aan het fietsen krijgen is misschien wel de belangrijkste taak die wielrenners hebben, los van hun persoonlijke resultaten.

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