Wielerwereld opnieuw in diepe rouw: winnaar van bekende koers overlijdt op zijn 43ste na verkeersongeval

De wielerwereld rouwt helaas weer om een van zijn helden op de fiets. Een tweevoudig winnaar van de Tro Bro Léon, toch wel een bekende wielerwedstrijd op de kalender, en voormalig wielrenner is helaas om het leven gekomen.

Saïd Haddou (centraal op de bovenstaande foto) is niet meer onder ons. Haddou is een voormalig wielrenner die van 2005 tot en met 2012 deel uitmaakte van het profpeloton. De Fransman reed alleen voor ploegen uit zijn eigen land. Hij begon aan zijn profcarrière bij Auger 93 en reed daarna nog voor Bouygues Télecom, Bbox-Bouygues en Europcar.

Haddou reed zo in toch wel opvallende wielertenues, of het nu het lichtblauwe van Bouygues was of het flashy groen van Europcar. Hij was geen veelwinnaar maar won wel af en toe een wedstrijd, voornamelijk op Franse bodem. Daar zaten zeker wel een paar mooie overwinningen bij. In 2007 en 2009 was hij telkens de beste in de Tro Bro Léon.

Rennersvakbond meldt overlijden Haddou

Hoewel dit geen WorldTour-koers is, is dit toch wel een eendagskoers met enig aanzien. In 2024 werd deze wedstrijd nog gewonnen door Arnaud De Lie. Met het heengaan van Haddou wordt dus afscheid genomen van een tweevoudig wielrenner van deze koers. De Franse rennersvakbond UNCP meldt het overlijden van de 43-jarige man.

🕊️ La S.A. Vendée Cyclisme vient d’apprendre avec une immense tristesse le décès de Saïd Haddou.



Ancien coureur de notre structure, il a marqué l’histoire de l’équipe par sa gentillesse. Parmi ses plus beaux succès sous nos couleurs figurent notamment ses deux victoires sur le… pic.twitter.com/EirSsq8zrP — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 22, 2026

Haddou zou betrokken geweest zijn in een tragisch verkeersongeval. TotalEnergies, de huidige versie van Bouygues, deelt ook zijn medeleven en benadrukt wat voor een vriendelijk persoon Haddou altijd geweest is. "We bieden onze innige deelneming aan zijn familie en geliefden aan", klinkt het. Hetzelfde geldt voor onze redactie.





Ooit top dertig in Parijs-Roubaix

Onze gedachten zijn nu natuurlijk in de eerste plaats bij hen. Haddou reed ook twee keer een grote ronde uit. Dit deed hij opvallend genoeg ook in hetzelfde jaar: in 2009 reed hij de Giro en de Tour de France. Wat het grotere eendagswerk betreft eindigde hij één keer in de top dertig in Parijs-Roubaix.