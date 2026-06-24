"De droom is een etappezege": deze klassementsman trekt in een goede vorm naar de Tour

De Tour de France komt alsmaar dichterbij en de deelnemende renners stomen zich klaar om alles te geven. Ook Tobias Halland Johannessen hoort daarbij. De klimmer werd vorig jaar zesde in het eindklassement en heeft dit jaar een duidelijk doel.

De klimmer van Uno-X Mobility stoomde zich de afgelopen periode klaar in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, vroeger bekend als de Dauphiné. Hij tekende er voor twee derde plaatsen en eindigde als vijfde in het algemeen klassement. Een goede generale repetitie dus voor La Grande Boucle.

Halland Johannessen zit in een betere vorm

Tobias Halland Johannessen denkt dat hij beter voor dag kan komen in de Tour de France dan vorig jaar. "Ik denk dat ik in betere vorm ben dan vorig jaar. Ik voel me ook zelfzekerder. Alle trainingen zijn ook perfect geweest, dus ik denk dat het leuk zal worden in juli", vertelt hij in gesprek met In de Leiderstrui.

Vorig jaar viel de zesde plaats hem te beurt. Dit jaar wil hij naar eigen zeggen beter doen. "Dat is altijd het doel." Als benadrukt hij dat zijn gevoel uiteindelijk het belangrijkste is en dat als dat goed zit, hij zich niet echt druk maakt om zijn plek in het eindklassement.

Een concreet doel

Maar hij legt toch een concreet doel op tafel. "Uiteraard is de droom een etappezege en het dan nog beter doen in het klassement", klinkt het. "Ik denk dat we het wel zullen zien. Het is lastig om nu in te zien hoe de benen tijdens heel juli zullen zijn. Ik denk dus in ieder geval dat ik in betere vorm verkeer."

Halland Johannessen kan alvast moed putten uit zijn eerste seizoenshelft. In Tirreno-Adriatico pakte hij net naast een ritzege en werd hij vierde in het algemeen klassement. In Milaan-Turijn strandde hij op de tweede plek na Tom Pidcock.





Resultaten die vertrouwen geven

Daarna haalde hij als derde ook het podium in de altijd sterk bezette Ronde van het Baskenland en werd hij negende in Luik-Bastenaken-Luik. Dat zijn resultaten die vertrouwen geven voor de Tour-start op 4 juli in Barcelona.