Voormalige gele trui trekt aan de alarmbel voor de Tour: "Als je zwaarder bent dan 65 kg ..."

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Voormalige gele trui trekt aan de alarmbel voor de Tour: "Als je zwaarder bent dan 65 kg ..."
Foto: © photonews

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Mike Teunissen is er ondertussen 33, maar de sterke Nederlander is nog steeds op post in het peloton. Meer nog: de renner van XDS Astana mag zich opnieuw opmaken voor de Tour de France, al zou hij het niet erg hebben gevonden om niet aan de start te staan.

Mike Teunissen verraste in 2019 door de eerste rit te winnen van de Tour. Hij mocht daardoor meteen de gele trui aantrekken, een hoogtepunt in zijn carrière. Ook dit jaar zal de ervaren Nederlander van de partij zijn in La Grande Boucle, al wordt het steeds moeilijker om te presteren in de grootste rittenkoers ter wereld.

Teunissen heeft een dubbel gevoel

"Het is wel dubbel. Als ik straks in Barcelona ben voor de start, vind ik het nog steeds gaaf om mee te maken", vertelt Teunissen aan WielerFlits. "Aan de andere kant is het mijn mening dat de Tour iets te lastig begint te worden voor mijn type renner. Als je zwaarder bent dan 65 kilogram, dan wordt het je steeds moeilijker gemaakt."

Volgens de genoemde bron communiceerde hij de winter dan ook richting zijn team dat hij het niet erg zou vinden om de Tour de France eens een jaartje over te slaan. XDS Astana nam hem toch op in de Tour-selectie. Teunissen wordt de lead-out van snelle man Max Kanter. Hij ziet dit jaar echter weinig kansen voor de sprinters.

Vijf of zes sprintkansen

"We hebben nog wel vijf of zes sprintkansen, maar omdat er zo weinig kansen zijn voor de vluchters die geen geweldige klimmers of lichtgewichten zijn, zal er ook voor die ritten extra gevochten worden. Het wordt er dus niet gemakkelijker op, maar aan de andere kant is het ook een uitdaging om die kansen te benutten."

Teunissen start zondag eerst nog in het Nederlands kampioenschap op de weg in Nijmegen. Daar wil hij de benen een laatste keer testen voor Le Grand Départ op zaterdag 4 juli. Hij ziet het als "een goede voorbereiding op de Tour de France".

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