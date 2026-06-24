Jonas Vingegaard stuurt stevige waarschuwing naar Tadej Pogacar en co

Jonas Vingegaard droomt van een derde Tour-zege. De Deen zal dan wel voorbij een buitenaardse Tadej Pogacar moeten, die zelf mikt op een vijfde eindzege in La Grande Boucle. Vingegaard wil de dubbel Giro-Tour realiseren en trok daarvoor op hoogtestage. Daar liet hij nu van zich horen.

Jonas Vingegaard kiest dit seizoen voor een beperkt programma, maar dat lijkt uitstekend te renderen. De Deense kopman van Visma-Lease a Bike schitterde al in elke koers die hij reed. In Parijs-Nice won hij twee ritten en pakte hij de eindwinst.

Vingegaard zit in een uitstekende vorm

In de Ronde van Catalonië deed hij exact hetzelfde. Daarna was hij autoritair in de Giro d'Italia, waar hij maar liefst vijf etappes op zijn naam schreef en geen tegenstand duldde voor de eindzege. Met de vorm van Vingegaard zit het duidelijk goed.

Dat leek hij zelf ook te bevestigen tijdens de live-presentatie van de Tour-selectie van Visma-Lease a Bike op YouTube. Vingegaard sprak er tijdens een vooraf opgenomen stukje vanop zijn hoogtestage.

Vingegaard heeft veel vertrouwen

"Ik heb veel vertrouwen in mezelf en dat straalt ook af op de andere jongen", vertelt Vingegaard. "Zij geloven echt in het plan dat we hebben en geloven dat het mogelijk is om de Tour de France opnieuw te winnen. Het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat ik 'm voor het laatst won."

Na verschillende tegenslagen de afgelopen jaren schitterde Vingegaard in de Giro. "Ik ben op een goede manier uit de Giro gekomen met vijf etappeoverwinningen voor mij, eentje voor Sepp en daarnaast ook de winst in het algemeen klassement. Dus het was absoluut een goede wedstrijd voor ons. Dat geeft ons vertrouwen, maar ook het geloof dat we de Tour kunnen winnen."





Een sterkere versie van zichzelf

"Het kostte me wat tijd, maar nu heb ik eindelijk het gevoel dat ik weer dezelfde persoon ben als vóór al die tegenslagen", gaat Vingegaard verder. "En ik heb zelfs het gevoel dat ik nog verder ben en een sterkere versie van mezelf ben dan destijds", lijkt hij de concurrentie te waarschuwen.

Iedereen kijkt uit naar een duel tussen Tadej Pogacar en Vingegaard. Beiden lijken ze in een uitstekende vorm naar de Tour te trekken, wat weleens voor vuurwerk zou kunnen zorgen.