Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit
Foto: © photonews

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Remco Evenepoel verschijnt zondag normaal gezien niet aan de start van het Belgisch kampioenschap op de weg in Brasschaat. Dat zou hem op een sanctie van Belgian Cycling kunnen komen te staan. Enkele juridische experten leggen uit.

Remco Evenepoel wilde zich zonder wedstrijd voorbereiden op de Tour de France, een van zijn hoofddoelen van het seizoen. Hij liet onder meer de Ronde van Zwitserland links liggen en lijkt hetzelfde te gaan doen met het BK in Brasschaat.

Negen dagen schorsing

Maar dan moet hij wel een geldige reden hebben. Hij kan bijvoorbeeld een medisch attest voorleggen om zijn afwezigheid te verklaren. Volgens het bondsreglement zijn profrenners namelijk verplicht om aan te treden op het BK.

Wie zijn kat stuurt en geen geldige reden geeft, wordt voor negen dagen geschorst. Er worden daarbij geen uitzonderingen gemaakt, verklaarde Massimo Van Lancker, Directeur Sport van Belgian Cycling, aan WielerFlits.

Dat zou betekenen dat de Tour-start (4 juli) in gevaar komt voor Evenepoel. Bij niet-naleving van de initiële schorsing volgt een schorsing van veertien dagen en een boete van 15 euro. Gewonnen prijzengeld moet ook worden terugbetaald. Al zal geen enkele renner de Tour willen missen, zelfs als er een sanctie wordt uitgedeeld.

Geen precedenten

"Ik geef een voorbeeld", legt advocaat en rennersmanager Billy Reynders uit bij WielerFlits. "Stel dat iemand zijn rijbewijs moet inleveren vanwege een rijverbod dat alleen in België geldt, dan moet hij ook wanneer hij wordt gestopt in het buitenland nog altijd een geldig rijbewijs kunnen voorleggen. Wie dat niet heeft, riskeert een straf."

Als Evenepoel wordt geschorst door Belgian Cycling, zou hij dus geen geldige vergunning kunnen voorleggen. "Wanneer de bond een schorsing aan de UCI meldt, dan kan die commissaris – volgens mij – de schorsing gewoon toepassen. Alleen weten we dat niet zeker, omdat er geen precedenten in het verleden zijn", aldus Reynders. Die kan niet zeggen wat de uitkomst zal zijn en of een eventuele schorsing dan ook zal worden gebruikt om Evenepoel niet te laten starten in de Tour. Er kunnen verschillende beslissingen worden genomen.

Een ziektebriefje is de oplossing

Sportadvocaat Ben Leyman zegt dat een renner ook stappen kan ondernemen, met alle gevolgen van dien. "Stel dat zo’n schorsing wordt opgelegd, zou de renner (en/of het team) in kwestie die aan de Tour wil deelnemen, mogelijks naar de kortgedingrechter kunnen stappen om alsnog startrecht af te dwingen. Maar dat leidt dan natuurlijk weer tot een juridisch steekspel en evident zet het ook de relatie tussen renner en bond onder druk, wat weinig wenselijk is."

Toch zou er volgens Leyman een eenvoudige oplossing zijn om heisa te voorkomen. Als Evenepoel een ziektebriefje kan voorleggen, moet hij niet aan de start verschijnen. Reynders denkt dat dat het meest waarschijnlijke scenario is. "Een dokter moet daarom nog geen ziekte uitvinden. Als hij rust voorschrijft na een hoogtestage, is dat ook een geldige reden om geen BK te rijden", klinkt het.

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