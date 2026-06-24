Na haar huwelijk maakt Lotte Kopecky duidelijke keuze: "Ze werd er heel ongelukkig van"

Lotte Kopecky heeft er een onvergetelijke periode op zitten. Ze stapte in het huwelijksbootje met Axel Merckx en deelde daarvan foto's met de buitenwereld. De komende periode zal onze landgenote opnieuw op de koers focussen. Zo zal ze deelnemen aan de Tour de France Femmes (1 tot 9 augustus).

Lotte Kopecky zal zich volledig klaarstomen door het BK (weg en tegen de klok) te rijden en daarna nog in actie te komen in de Baloise Ladies Tour en de Ronde van Polen. Daarna wil ze schitteren in de Tour de France Femmes.

Een algemeen klassement is te moeilijk geworden

In 2023 won ze de openingsrit van de Tour en eindigde ze na Demi Vollering al tweede in het klassement. Ze won toen ook het groen. Dit jaar zal ze niet met klassementsambities afzakken naar Frankrijk. Journaliste Marijn de Vries vindt dat een goede keuze.

"Daar ga ik toch vanuit. Met hoe de ploegen nu samengesteld zijn en met de rensters die erbij gekomen zijn, denk ik dat het voor Lotte te moeilijk geworden is om een algemeen klassement te rijden. Ze werd er bovendien ook heel ongelukkig van", vertelt De Vries aan Sporza.

Kansen in de openingsrit

Kopecky wil in de plaats daarvan ritten winnen. De Vries ziet kansen in de eerste etappe, die in Zwitserland wordt gereden. In het slot ligt een klimmetje van 2,6 kilometer aan 4,5%. Gesneden koek voor Kopecky, denkt De Vries, die zich ook herinnert hoe Kopecky het geel al pakte na de openingsetappe.





Daarna volgt een sprintersetappe waar Kopecky ook zeker haar kans zal kunnen gaan. Voor de ritten daarna is het koffiedik kijken, al denkt De Vries dat Kopecky het ook kan afmaken vanuit de ontsnapping.

Ook het groen is een doel

Met Anna van der Breggen en Lorena Wiebes heeft Team SD Worx-Protime op verschillende vlakken ijzers in het vuur, waardoor Kopecky een vrije rol zou kunnen krijgen. Ook het groen is een mogelijke droom van de meervoudige wereldkampioene.

"Dat lijkt me wel een groot doel voor haar", vertelt De Vries daarover. "En het kan ook in het voordeel zijn van Van der Breggen. Want als Kopecky punten probeert te pakken in de tussensprints en zo voorop blijft, is dat beter voor Van der Breggen. En je ziet ook dat ze elkaar wat gunnen bij SD Worx.