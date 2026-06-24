Na Van der Poel, Van Aert en Nys: is dit de volgende veldrit-topper die excelleert op de weg?

Het is een constante geworden: uitstekende veldrijders die ook op de weg mooie tot zeer mooie dingen laten zien. Mathieu van der Poel en Wout van Aert behoren in beide disciplines tot de wereldtop en ook Thibau Nys liet al schitterende dingen zien. Is dit de volgende in het rijtje?

Van der Poel kroonde zich acht keer tot wereldkampioen in de cross en heeft ondertussen ook op de weg een palmares om van te duizelen. Hij won onder meer drie keer de Ronde van Vlaanderen, drie keer Parijs-Roubaix en twee keer Milaan-Sanremo. Hij werd ook één keer wereldkampioen op de weg.

Goud in handen?

Ook Wout van Aert doet het. Hij werd drie keer wereldkampioen in het veld en boekte al tal van mooie overwinningen op de weg. Op zijn erelijst staan onder meer tien Tour-ritten, Milaan-Sanremo, Strade Bianche en - uiteraard - Parijs-Roubaix.

Van der Poel en Van Aert tonen aan dat het mogelijk is om als topper uit het veldrijden een absolute topper op de weg te worden. EF Education-EasyPost hoopt met Mattia Agostinacchio gelijkaardig goud in handen te hebben.

Europees kampioen veldrijden bij de beloften

De jonge Italiaan werd in 2025 Europees kampioen in het veld bij de beloften en deed het ook al goed bij de elites. Zo werd hij dertiende in de wereldbeker-cross in Namen. Op de weg rijdt hij dit seizoen ook voor het eerst in de WorldTour rond, voorlopig zonder grote resultaten. Zo haalde hij de finish niet in zowel de Barabantse Pijl als Eschborn-Frankfurt.

Ploegleider Sebastian Langeveld denkt toch dat Agostinacchio een mogelijke topper kan worden op de weg. "Ik wil geen vergelijkingen maken met andere renners, maar ik denk dat we ook veel uitstekende wegwielrenners zien opduiken in het veldrijden", vertelt hij bij Bici.Pro.

De juiste wedstrijden kiezen in de winter

"Ooit hadden we Van der Poel en Van Aert, nu hebben we Nys, Del Grosso en vele anderen. We denken dat Mattia een van die renners kan zijn die de juiste wedstrijden in de winter kiest om ook in de andere seizoenen te excelleren", aldus Langeveld.

Agostinacchio heeft een contract tot eind 2027 bij EF Education-EasyPost. "We zeggen niet dat Agostinacchio over vier of vijf jaar op een bepaald niveau zal fietsen, maar hij zit bij ons, heeft een contract en we behouden hem graag. We zijn optimistisch over zijn toekomst en geloven in hem. Het is aan ons om hem de komende jaren te helpen zijn volledige potentieel te bereiken."

Let’s go🔥 Mattia Agostinacchio will make his pro road debut Friday at Brabantse-Pijl.

Watch our film about the European U23 cyclocross champ at our linkinbio 🍿 pic.twitter.com/a3bIBT8PB7 — EF Pro Cycling (@EFprocycling) April 16, 2026

Geloof in zijn potentieel

EF Education-EasyPost lijkt dus duidelijk te geloven in het potentieel van Agostinacchio, die met zijn 18 lentes nog piepjong is. Het lijkt nu belangrijk om voor de Italiaan een goed programma samen te stellen voor de komende jaren.

De absolute toppers in beide disciplines, zoals Van der Poel en Van Aert, snijden noodgedwongen in hun crossseizoen om zich te focussen op bepaalde doelen op de weg. Gezien de leeftijd van Agostinacchio en zijn prille leeftijd lijkt goed doseren de boodschap. Zeker als je zowel in het veld als op de weg wil uitblinken.

Bij EF Education-EasyPost lijkt de jonge renner alvast bij een team te zitten met een plan. Het is afwachten of hij de andere cross-toppers nu achternagaat.