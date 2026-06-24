Tadej Pogacar verbaast: "Desillusie eerste woord wat in me opkomt"

Wie klopt Tadej Pogacar in de Tour de France? Dat is de vraag die iedereen zich momenteel stelt. De Sloveen rijdt een buitenaards seizoen en bewees in de Ronde van Zwitserland nog maar eens dat hij in een topvorm steekt. Dat ondervond ook de Nederlandse renner Sam Oomen (Lidl-Trek).

Tadej Pogacar was van een ander niveau in de Ronde van Zwitserland. De wereldkampioen speelde er met de concurrentie, won drie ritten en pakte het eind- en puntenklassement. Sam Oomen was erbij in Zwitserland en praat in de podcast In het Peloton over de indrukken die hij opdeed.

Pogacar steekt er ver bovenuit

"Er steekt één ploeg, en vooral één jongen, zo ver bovenuit, dat je er met je hoofd eigenlijk niet bij kan hoe hard hij eigenlijk fietst, ondanks dat je er zelf ook alles voor doet. Ik weet niet of desillusie het goede woord is, maar dat is wel het eerste woord dat in me opkomt", klinkt het veelzeggend.

Vooral de eerste rit ging over de tongen. "Op dag één heb ik het veel gehoord, dat veel jongens tegen elkaar zeiden: dat heb ik nog nooit meegemaakt." De kopman van UAE Team Emirates-XRG ging er met zo'n zeventig kilometer te gaan alleen vandoor en bracht zijn solo tot een goed einde. Iets wat hij wel vaker klaarspeelt.

Collega-renner Koen Bouwman (Jayco–AlUla) treedt Oomen bij en gaat zelfs nog een stapje verder. "Ik denk echt dat het verschil tussen de amateurs en mij hetzelfde verschil is als Pogacar en mij'. En ik heb geen tegels gelegd van zeven tot vijf, ik ben ook gewoon professional, ik doe er ook alles voor. Het is zo ongelofelijk, het verschil. Je kan het niet omschrijven."





Het is duidelijk dat ook de concurrentie - net als ons - stevig onder de indruk is van wat Pogacar allemaal doet. Het Sloveense fenomeen wint dit seizoen bijna overal waar hij aan de start verschijnt en heeft met de Tour en het WK in Montréal nog enkele belangrijke doelen aangestipt. Als hij ook die tot een goed einde brengt, zal er alleen nog maar meer lof komen.