Toptalent mist Tour de France na keihard blessureverdict

Het vrouwenpeloton telt af naar de Tour de France Femmes. Die rittenkoers start op 1 augustus en loopt tot 9 augustus. Speur niet naar Cat Ferguson, want het toptalent van Movistar moet verstek laten gaan. Dat maakt de Spaanse formatie zelf bekend op X.

De 20-jarige Fegruson staat te boek als een groot talent en dat toonde ze dit seizoen al verschillende keren. Ze won de Trofeo Llucmajor, de tweede rit in de Ronde van Valencia en de Navarra Women's Elite Classic.

Ferguson raakte geblesseerd in de Giro

Daarnaast liet ze knappe resultaten noteren in onder meer de Omloop Het Nieuwsblad (6e) en Dwars door Vlaanderen (4e). In de Tour de France Femmes zal ze haar talent niet kunnen tonen. Ferguson raakte in de Giro namelijk zwaar geblesseerd.

Ze kwam ten val in de eerste rit van La Corsa Rosa en liep daarbij twee breuken op in haar enkel. Dat maakt Movistar zelf bekend op X. Ferguson onderging eerst onderzoeken om te kijken of ze een hersenletsel had opgelopen en werd daarna verder onderzocht. Daarbij kwamen de twee breuken aan het licht.

Geen Brits kampioenschap en Tour

Ferguson zal niet kunnen deelnemen aan het Britse nationale kampioenschap en moet ook de Tour de France Femmes aan zich voorbij laten gaan. Het is niet duidelijk hoe lang ze precies out zal zijn, al houdt haar team het op enkele weken. Movistar steunt haar alvast en wenst haar het allerbeste.