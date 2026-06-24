Tour-keuze van Visma-Lease a Bike wordt stevig gecontesteerd: "Komt onvoorbereid over"

Visma-Lease a Bike maakte onlangs zijn Tour-selectie bekend. Daarin zien we, zoals verwacht, geen Wout van Aert. Onze landgenoot wordt vervangen door Davide Piganzoli. De Deense bondscoach Anders Lund stelt zich toch vragen bij de keuze van de Nederlandse formatie.

Wout van Aert moet verstek laten gaan na een aanslepende elleboogblessure. Dat was een ferme streep door de rekening van Visma-Lease a Bike, dat zo een pion verloor die op meerdere terreinen goed uit de voeten kan.

Een enorme verrassing

Enter Davide Piganzoli. De 23-jarige Italiaan reed in dienst van Jonas Vingegaard een sterke Giro en verrichte er berewerk bergop. Zelf eindigde hij ook knap als achtste in het eindklassement. Mooie adelbrieven als is de Deense bondscoach Anders Lund niet helemaal overtuigd.

"Ik moet zeggen dat het een enorme verrassing is", verklaart Lund bij Eurosport. "Dat had ik niet zien aankomen." Piganzoli zou pas recent hebben gehoord dat hij naar de Tour moet. Iets wat bij Lund de wenkbrauwen doet fronsen.

Een beetje onvoorbereid

"Het lijkt er niet op dat het altijd al de bedoeling was dat Piganzoli de Tour zou rijden. Als hij dat pas een paar dagen geleden te horen heeft gekregen, komt dat een beetje onvoorbereid over", klinkt het.

Hij zegt dat last-minutebeslissingen soms de juiste kunnen zijn, maar dat ze ook soms lijken op paniekvoetbal. Lund geeft aan dat Poganzoli de Giro heeft gereden met de gedachte dat hij daarna niet aan de bak zou moeten in de Tour, in tegenstelling tot andere renners die dat wel wisten. Daarom heerst er onzekerheid rondom de Italiaan.





Een totaal andere hoeveelheid data

"Er kan best iets zijn dat deze beslissing de meest voor de hand liggende van allemaal maakt", gaat Lund verder. "Het is alleen niet altijd iets wat je met de buitenwereld kunt delen. Van buitenaf lijkt het verrassend, maar intern bij Visma zou het een een no-brainer kunnen zijn. Ze beschikken immers over een totaal andere hoeveelheid data dan wij."

Piganzoli moet Vingegaard bijstaan in de bergen. In de Giro deed hij dat alvast uitstekend, maar het is afwachten of hij die inspanning niet bekoopt in La Grande Boucle. Visma-Lease a Bike lijkt alvast te denken van niet.