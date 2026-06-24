Visma-Lease a Bike kruist deze Tour-rit met rood aan: "Daar laten zien hoe sterk we zijn"

De Tour de France start op 4 juli met een ploegentijdrit in Barcelona. Visma-Lease a Bike is een van de ploegen die daar meteen wil uitpakken in functie van kopman Jonas Vingegaard. Head of Racing Marc Reef overschouwt het parcours.

Jonas Vingegaard trekt met een duidelijke ambitie naar La Grand Départ in Barcelona: een derde eindzege. Dat wordt een aartsmoeilijke opdracht als je ziet hoe titelverdediger Tadej Pogacar momenteel rondrijdt.

De ploegentijdrit is belangrijk

Tijd verliezen in de ploegentijdrit is dan ook géén optie. Visma-Lease a Bike wil er meteen uitpakken. "Meteen op dag een begint dat al met een belangrijke ploegentijdrit. Daar kunnen we meteen laten zien hoe sterk we zijn. Niet alleen op de fiets, maar als hele organisatie", wordt Head of Racing Marc Reef geciteerd bij WielerFlits.

Reef ziet dat zijn team vooral op strategisch vlak het verschil kan maken. Vooral in het slot van de Tour, waar volgens hem de beslissing zal vallen voor de eindzege. "Uiteraard is ook de tijdrit in de slotweek belangrijk, maar de grootste verschillen zullen pas daarna volgen. Vooral de twee ritten naar Alpe d’Huez zullen erg belangrijk zijn."

Het zwaartepunt ligt in de Alpen

Ook in de eerste week ziet Reef gevaren. Met name in de derde rit is er al een aankomst bergop, terwijl op de zesde dag de Tourmalet al aan bod komt. Toch ligt volgens hem het zwaartepunt "duidelijk op het einde van de Tour in de Alpen."

Vingegaard trekt met vertrouwen naar de Tour na zijn eindzege in de Giro. De Deen won er maar liefst vijf ritten en was autoritair in het eindklassement. Pogacar maakte onlangs dan weer indruk in de Ronde van Zwitserland, waar hij drie ritten pakte en het eindklassement won.





Een Tour voor de geschiedenisboeken?

Beide tenoren trekken in een hoogvorm naar de Tour, waardoor we misschien wel een duel voor de geschiedenisboeken zouden kunnen gaan krijgen. Als Pogacar wint, zal dat sowieso het geval zijn, want dan schaart hij zich bij het groepje van renners die de Tour vijf keer op hun naam schreven.