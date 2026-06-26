Fikse tegenslag voor BK wielrennen: kan het nog doorgaan?

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Fikse tegenslag voor BK wielrennen: kan het nog doorgaan?
Foto: Wielerkrant.be
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Enkele dagen voor het Belgisch kampioenschap wielrennen in Brasschaat kampt de organisatie met een opvallend probleem. Door de aangekondigde hitte zeggen heel wat vrijwilligers af, waardoor dringend extra seingevers gezocht worden.

Hitte zorgt voor onverwachte problemen

De organisatie van het BK Wielrennen in Brasschaat staat voor een stevige uitdaging. Door de voorspelde hoge temperaturen hebben de voorbije dagen verschillende seingevers hun deelname geannuleerd. Daardoor is een acuut tekort ontstaan aan vrijwilligers, vooral op het parcours in Antwerpen en Ekeren.

Volgens informatie van Het Laatste Nieuws is de organisatie momenteel op zoek naar zestig extra seingevers om het kampioenschap veilig te laten verlopen. Die vrijwilligers spelen een cruciale rol bij het begeleiden van renners, supporters en ander verkeer langs het parcours.

Veiligheid blijft absolute prioriteit

Seingevers zijn onmisbaar tijdens een wielerwedstrijd. Zij zorgen ervoor dat kruispunten worden beveiligd en dat het peloton veilig kan passeren. Zonder voldoende vrijwilligers wordt het organiseren van een wedstrijd bijzonder moeilijk.

Om nieuwe kandidaten over de streep te trekken, benadrukt de organisatie dat ervaring niet nodig is. Iedereen krijgt vooraf een duidelijke briefing en het nodige materiaal. Daarnaast ontvangen vrijwilligers een vergoeding van twintig euro en wordt er, gezien de tropische temperaturen, extra drank voorzien om het werk draaglijk te maken.

Al langer een groeiend probleem

Het tekort aan vrijwilligers is geen nieuw fenomeen binnen de wielersport. Organisaties merken al enkele jaren dat het steeds moeilijker wordt om voldoende seingevers te vinden. Daardoor kiezen organisatoren vaker voor omlopen waarbij het peloton meerdere keren dezelfde lus aflegt.

Op die manier zijn minder vrijwilligers nodig dan bij een klassiek parcours van start tot finish. Toch blijft een Belgisch kampioenschap een groot evenement dat aanzienlijk meer medewerkers vereist dan een gewone koers.

Kan het BK gewoon doorgaan?

Voor het BK rekent de organisatie op liefst 800 tot 900 vrijwilligers. Het huidige tekort betekent niet automatisch dat de wedstrijd in gevaar komt, maar achter de schermen wordt wel bekeken welke oplossingen mogelijk zijn als er onvoldoende seingevers beschikbaar blijken.

Intussen blijft de hoop groot dat de oproep de komende dagen nog voldoende mensen bereikt. Iedereen tussen 18 en 78 jaar kan zich aanmelden om een handje toe te steken. Met het Belgisch kampioenschap voor de deur kan elke extra vrijwilliger het verschil maken voor een veilig en vlot verloop van de koers.

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