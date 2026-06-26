‘Fikse tegenvaller voor Visma Lease a Bike op de transfermarkt’

Visma Lease a Bike lijkt naast een absolute toptransfer te grijpen. Jai Hindley werd maandenlang gelinkt aan de Nederlandse topformatie, maar de Australische Giro-winnaar zou nu toch besloten hebben zijn toekomst aan Red Bull-BORA-hansgrohe te verbinden.

Visma Lease a Bike ziet toptransfer afspringen

Jai Hindley leek lange tijd een van de belangrijkste transferdoelwitten van Visma Lease a Bike, maar een overstap komt er volgens de doorgaans goed geïnformeerde wielerjournalist Daniel Benson niet. De Australiër zou ervoor gekozen hebben om zijn aflopende contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe te verlengen, waardoor de Nederlandse ploeg naast een van de beste klassementsrenners van het peloton grijpt.

De interesse van Visma Lease a Bike was niet toevallig. Na het onverwachte afscheid van Simon Yates afgelopen winter was de ploeg op zoek naar een ervaren klimmer die in grote rondes een rol van betekenis kan spelen. Hindley leek daarvoor het ideale profiel, maar voorlopig blijft hij zijn huidige werkgever trouw.

Van Australisch talent tot Giro-winnaar

Jai Hindley werd geboren op 5 mei 1996 in Perth, Australië. Al op jonge leeftijd viel hij op als een uitzonderlijk klimtalent. Zijn grote doorbraak volgde in 2017, toen hij namens de opleidingsploeg van Team Sunweb de prestigieuze Herald Sun Tour wist te winnen. Daarmee zette hij zichzelf definitief op de radar van de internationale wielerwereld.

Vanaf 2018 maakte Hindley deel uit van de WorldTour-selectie van Team Sunweb, later Team DSM. Zijn echte internationale doorbraak kwam in de Giro d'Italia van 2020. Lange tijd leek hij op weg naar de eindzege, maar in de afsluitende tijdrit moest hij uiteindelijk alleen Tao Geoghegan Hart voor zich dulden. Toch bewees de Australiër daarmee dat hij een renner voor het klassement in grote rondes was geworden.

In 2022 volgde zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe, destijds nog BORA-hansgrohe. Het bleek een schot in de roos. Bij zijn eerste deelname namens de Duitse ploeg schreef hij meteen de Giro d'Italia op zijn naam. Daarmee werd hij de eerste Australiër ooit die de Italiaanse rittenkoers wist te winnen.





Indrukwekkend palmares

De Giro-zege van 2022 geldt nog altijd als het absolute hoogtepunt uit zijn carrière, maar Hindley verzamelde door de jaren heen nog meer aansprekende resultaten.

In 2023 won hij een etappe in de Tour de France en mocht hij enkele dagen de gele leiderstrui dragen. Dat was opnieuw een historisch moment voor de Australiër, die zich daarmee ook in de grootste wielerwedstrijd ter wereld nadrukkelijk liet zien.

Na een moeilijker seizoen, waarin fysieke problemen hem parten speelden, vocht Hindley zich sterk terug. In 2025 eindigde hij als vierde in de Vuelta a España en dit seizoen stond hij opnieuw op het podium van de Giro d'Italia met een knappe derde plaats. Opvallend genoeg heeft hij daarmee inmiddels alle kleuren van het Giro-podium verzameld: tweede in 2020, winnaar in 2022 en derde in 2026.

Naast zijn grote ronde-successen schreef Hindley ook onder meer de Herald Sun Tour op zijn naam en behaalde hij meerdere ritzeges en ereplaatsen in WorldTour-koersen. Zijn constante niveau in het hooggebergte maakt hem al jaren tot een van de meest gerespecteerde klassementsrenners van het peloton.

Waarom Visma Lease a Bike hem zo graag wilde

Dat Visma Lease a Bike achter Hindley aan zat, is eenvoudig te verklaren. De Nederlandse ploeg beschikt met Jonas Vingegaard over een absolute kopman, maar zocht daarnaast een renner die ook zelf een grote ronde kan dragen of als luxe-knecht het verschil kan maken in de zwaarste bergetappes.

Met zijn ervaring, tactisch inzicht en bewezen prestaties in de Giro, Tour en Vuelta leek Hindley perfect in dat plaatje te passen. Bovendien is hij op zijn dertigste nog altijd in de bloei van zijn carrière.

Blik op de toekomst

Met een contractverlenging bij Red Bull-BORA-hansgrohe lijkt Hindley bewust te kiezen voor stabiliteit. Hij kent de ploeg, krijgt er alle ruimte om voor eigen klassementen te rijden en blijft onderdeel van een team dat jaarlijks meedoet om de grootste prijzen.

Voor Visma Lease a Bike betekent het ondertussen een stevige tegenvaller op de transfermarkt. De ploeg zal op zoek moeten naar alternatieven om de selectie verder te versterken.

Of er nog nieuwe verrassingen volgen tijdens deze transferzomer valt af te wachten, maar één ding lijkt duidelijk: Jai Hindley blijft voorlopig een van de absolute speerpunten van Red Bull-BORA-hansgrohe en zal ook de komende seizoenen mikken op nieuwe successen in de grootste rittenkoersen ter wereld.