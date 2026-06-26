Lotte Kopecky valt zelfs naast het podium: dit is de Belgisch kampioene tijdrijden

Het Belgisch kampioenschap tijdrijden bij de vrouwen heeft voor een grote verrassing gezorgd. Lotte Kopecky kende een offday en greep naast het podium, terwijl Lotte Claes zich voor het eerst tot Belgisch kampioene kroonde.

Kopecky vindt nooit haar ritme

Alle ogen waren in Maarkedal gericht op Lotte Kopecky, die als laatste renster van start ging. De wereldkampioene begon echter moeizaam aan haar tijdrit en verloor al vroeg kostbare seconden.

Op het technische parcours, gecombineerd met de hoge temperaturen, slaagde Kopecky er nooit in haar gebruikelijke tempo te vinden. Terwijl de concurrentie sterke tijden neerzette, bleef de topfavoriete achter de verwachtingen.

Claes grijpt haar kans

Lotte Claes rook haar kans en werkte een bijzonder sterke tijdrit af. Met een indrukwekkende slotfase dook ze onder de tijd van Sandrine Tas en zette ze de snelste chrono van de dag neer.

Daarmee doorbrak Claes de dominantie van Kopecky in het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Het is een van de mooiste overwinningen uit haar carrière en een Belgische titel die weinigen vooraf hadden voorspeld.

Podium zonder Kopecky

Ook Sandrine Tas en Margot Vanpachtenbeke reden een uitstekende wedstrijd. Beiden hielden stand in de slotfase en mochten uiteindelijk mee het podium op.





Voor Kopecky werd het een zeldzame ontgoocheling. De Belgische kopvrouw viel zelfs buiten de top drie en moest tevreden zijn met een plaats naast het podium.

Eindbeeld van het BK

Na een warme en zware tijdrit in Maarkedal ging de Belgische titel verrassend naar Lotte Claes. Sandrine Tas eindigde als tweede en Margot Vanpachtenbeke vervolledigde het podium. Lotte Kopecky kende een mindere dag en moest vrede nemen met een plaats naast de medailles, terwijl het BK opnieuw bewees dat verrassingen nooit ver weg zijn.