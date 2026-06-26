📷 Prachtig beeld na maanden ellende: Eddy Merckx te zien tussen twee wereldkampioenen

Eddy Merckx werkt hard aan zijn herstel na een moeilijke periode vol medische tegenslagen. Tijdens een revalidatiesessie kreeg de grootste wielerlegende ooit bijzonder gezelschap van twee andere wereldkampioenen.

Eddy Merckx zet revalidatie voort

Eddy Merckx blijft stap voor stap werken aan zijn herstel. De 81-jarige wielerlegende revalideert momenteel bij Move To Cure, de kinesistenpraktijk van Lieven Maesschalk. Daar kreeg hij donderdagochtend opvallend gezelschap van twee andere wereldkampioenen: Lucinda Brand en Aaron Dockx.

"Drie wereldkampioenen deze ochtend", klonk het bij Move To Cure. Met die korte maar krachtige boodschap deelde de praktijk een foto van het bijzondere trio op sociale media. De ontmoeting bracht drie generaties kampioenen samen en leverde heel wat bewonderende reacties op.

Moeilijke maanden na zware val

Voor Merckx waren de voorbije maanden bijzonder zwaar. In december 2024 kwam hij ten val tijdens een fietstocht, waarbij hij een heupbreuk opliep. De kwetsuur bleek het begin van een lange en moeilijke revalidatie.

Na de eerste operatie leek het herstel de goede richting uit te gaan, maar begin april sloeg het noodlot opnieuw toe. Door een infectie aan dezelfde heup moest Merckx opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis en volgde een extra chirurgische ingreep.

Na een verblijf van ongeveer een maand in het ziekenhuis mocht hij uiteindelijk naar huis om zijn revalidatie verder te zetten. Sindsdien werkt hij onder begeleiding van het team van Lieven Maesschalk aan zijn fysieke herstel.





De grootste wielrenner aller tijden

Eddy Merckx wordt door velen beschouwd als de beste wielrenner uit de geschiedenis. De Belg verzamelde tijdens zijn indrukwekkende carrière liefst 525 overwinningen en won zowat alles wat er in het internationale wielrennen te winnen viel.

Zijn palmares omvat onder meer vijf eindzeges in de Tour de France, vijf eindzeges in de Giro d'Italia, één overwinning in de Vuelta a España en drie wereldtitels op de weg. Daarnaast schreef hij zeven keer Milaan-San Remo, vijf keer Luik-Bastenaken-Luik, drie keer Parijs-Roubaix, twee keer de Ronde van Vlaanderen en talloze andere klassiekers op zijn naam.

Door zijn ongekende honger naar overwinningen kreeg Merckx de bijnaam 'De Kannibaal', een bijnaam die vandaag nog altijd synoniem staat voor absolute dominantie.

Instagram Move To Cure

Gezelschap van twee wereldkampioenen

Tijdens zijn revalidatie ontmoette Merckx ook Lucinda Brand en Aaron Dockx. Brand behoort al jarenlang tot de wereldtop in het veldrijden en veroverde de wereldtitel bij de elite vrouwen. Dockx kroonde zich op zijn beurt tot wereldkampioen bij de beloften.

Dat uitgerekend deze drie wereldkampioenen samen in dezelfde praktijk aanwezig waren, zorgde voor een bijzonder moment. Voor Merckx betekende het ongetwijfeld een extra motivatie tijdens zijn herstel.

Hoewel de revalidatie nog niet volledig achter de rug is, blijft de Belgische wielerlegende vastberaden werken aan zijn gezondheid. De vele steunbetuigingen uit de wielerwereld tonen bovendien aan hoeveel respect en waardering Merckx, ook decennia na zijn carrière, nog altijd geniet.