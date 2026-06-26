📷 Proficiat! Belgisch renner is voor de eerste keer papa geworden

Fantastisch nieuws voor Amaury Capiot. De Belgische profrenner en zijn partner Silke zijn voor het eerst ouders geworden. Terwijl hij herstelt van een zware val, zorgt de geboorte van zoon Léon voor een bijzonder lichtpunt in een moeilijk seizoen.

Eerste kindje voor Amaury Capiot

Er is heuglijk nieuws uit het kamp van Amaury Capiot. De Belgische profrenner en zijn partner Silke mochten dinsdagochtend hun eerste kindje verwelkomen. Hun zoon kreeg de naam Léon en stelt het uitstekend, net als mama.

De kleine Léon kwam gezond ter wereld en mat bij de geboorte 52 centimeter. Hij woog 2,985 kilogram. Voor Capiot en Silke betekent de geboorte het begin van een nieuw hoofdstuk, waar ze al geruime tijd naar hadden uitgekeken.

Via sociale media deelde de renner zijn geluk met de buitenwereld. De trotse kersverse papa maakte bekend dat de komst van zijn zoon een droom is die eindelijk werkelijkheid is geworden.

Moeilijk seizoen krijgt prachtige wending

Sportief beleeft Capiot een lastig jaar. De 31-jarige renner maakte voorafgaand aan het seizoen de overstap naar Team Jayco-AlUla, maar veel plezier beleefde hij voorlopig nog niet aan zijn nieuwe avontuur.

Eerder dit jaar kwam hij zwaar ten val tijdens de Ronde van Brugge. Daarbij liep hij meerdere breuken op, waardoor zijn seizoen abrupt werd onderbroken. Sindsdien werkt de Belg hard aan zijn herstel en probeert hij stap voor stap terug te keren naar het hoogste niveau.





De geboorte van Léon zorgt dan ook voor een bijzonder lichtpunt in een periode die vooral werd gekenmerkt door tegenslagen.

Ervaren renner met een rijk parcours

Amaury Capiot werd geboren op 6 juni 1993 in Tongeren en groeide uit tot een vaste waarde in het Belgische peloton. Hij is de zoon van voormalig wielrenner Serge Capiot en bouwde zelf een mooie carrière uit.

Doorheen de jaren reed hij voor onder meer Topsport Vlaanderen-Baloise, Sport Vlaanderen-Baloise, Arkéa-Samsic en later ook Bingoal WB. Aan het begin van 2025 koos hij voor een nieuw avontuur bij het Australische Team Jayco-AlUla.

Capiot staat bekend als een snelle man die vooral in massasprints en Vlaamse wedstrijden uitstekend uit de voeten kan. Hij verzamelde in zijn carrière verschillende ereplaatsen en wist ook meerdere profzeges te boeken.

Focus op gezin én comeback

Door zijn revalidatie kan Capiot de komende weken volop genieten van zijn nieuwe rol als vader. De extra tijd thuis geeft hem de kans om Silke te ondersteunen bij de zorg voor kleine Léon.

Ondertussen blijft de renner ook werken aan zijn fysieke herstel. Als alles volgens plan verloopt, wil hij in augustus opnieuw een rugnummer opspelden en zijn comeback maken in het profpeloton. Na maanden vol blessureleed is de geboorte van Léon zonder twijfel de mooiste overwinning van het jaar voor Amaury Capiot.