Tim Wellens grijpt nét naast de Belgische driekleur: dit is de nieuwe kampioen tijdrijden

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Tim Wellens grijpt nét naast de Belgische driekleur: dit is de nieuwe kampioen tijdrijden

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Alec Segaert heeft voor het eerst in zijn carrière de Belgische titel tijdrijden veroverd. De renner van Bahrain Victorious hield topfavoriet Tim Wellens achter zich en bevestigde nog maar eens zijn status als een van de beste tijdrijders van België.

Bjorn Vandenabeele

Alec Segaert dolblij met Belgische titel: "Eindelijk"

Alec Segaert straalde na afloop van het Belgisch kampioenschap tijdrijden. De renner van Bahrain Victorious veroverde eindelijk zijn eerste nationale titel bij de profs en gaf toe dat de ontlading bijzonder groot was.

"Eindelijk," vertelde Segaert aan Sporza. "En daarmee bedoel ik niet alleen eindelijk Belgisch kampioen na drie keer podium, maar ook dat het topgevoel op de tijdritfiets al een tijdje zoek was."

Opluchting na moeilijke periode

Volgens Segaert voelde alles deze keer opnieuw zoals het hoorde. "Nu had ik van bij de start al dat goede gevoel. Ik wist: het kan vandaag raak zijn." Toch durfde hij pas echt te vieren toen de uitslag officieel was.

"Pas toen de speaker het afriep, durfde ik te juichen. Wellens was vier minuten na mij gestart, maar die vier minuten leken veel langer te duren." Hoewel hij niet naar de Tour de France trekt, kijkt Segaert vol vertrouwen vooruit. "Er komen nog kansen genoeg om deze trui te tonen."

Alec Segaert heeft voor het eerst in zijn carrière de Belgische titel tijdrijden veroverd. De renner van Bahrain Victorious hield topfavoriet Tim Wellens achter zich en bevestigde nog maar eens zijn status als een van de beste tijdrijders van België.

Segaert maakt favorietenrol waar

Segaert begon als een van de grote kanshebbers aan het BK in Maarkedal en stelde niet teleur. De West-Vlaming werkte een bijzonder sterke race af en dook als enige onder de grens van 25 minuten.

Zijn chrono van 24'56" bleek uiteindelijk voldoende om de Belgische driekleur te veroveren. Vooral in het tweede deel van het technische parcours maakte Segaert het verschil, waardoor hij de concurrentie onder druk zette.

Wellens komt net tekort

Alle ogen waren daarna gericht op Tim Wellens, die als laatste van start ging. De UAE-renner leek lange tijd mee te strijden voor de overwinning, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Segaert.

Wellens strandde op slechts zes seconden van de nieuwe Belgische kampioen. Daarmee greep hij naast een eerste nationale tijdrittitel op Vlaamse bodem.

Ook Ilan Van Wilder kende geen topdag. De renner van Soudal-Quick Step kon nooit meedoen voor de medailles en eindigde ver achter de snelste tijden.

Jong talent bevestigt

Een van de grote verrassingen van de dag was Vlad Van Mechelen. De jonge renner van Bahrain Victorious reed een uitstekende tijdrit en verzekerde zich van de zilveren medaille.

Ook Rune Herregodts bewees opnieuw zijn kwaliteiten tegen de klok. De sterke prestatie van de UAE-renner leverde hem uiteindelijk de bronzen medaille op.

Eindbeeld van het BK

Het Belgisch kampioenschap tijdrijden bij de mannen kreeg uiteindelijk een verdiende winnaar. Alec Segaert reed de snelste tijd van de dag en mag zich voor het eerst Belgisch kampioen noemen. Vlad Van Mechelen eindigde knap als tweede, terwijl Rune Herregodts het podium vervolledigde. Topfavoriet Tim Wellens strandde net naast de medailles, terwijl Ilan Van Wilder geen rol van betekenis kon spelen in de strijd om de Belgische titel.

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