Tim Wellens grijpt nét naast de Belgische driekleur: dit is de nieuwe kampioen tijdrijden

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Alec Segaert heeft voor het eerst in zijn carrière de Belgische titel tijdrijden veroverd. De renner van Bahrain Victorious hield topfavoriet Tim Wellens achter zich en bevestigde nog maar eens zijn status als een van de beste tijdrijders van België.