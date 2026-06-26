Vreselijk: dreigt deze 22-jarige Belgische renner nu al te moeten stoppen?

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Vreselijk: dreigt deze 22-jarige Belgische renner nu al te moeten stoppen?
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Senne Hulsmans beleeft opnieuw een enorme tegenslag. De 22-jarige Belg mist het BK door de gevolgen van een zware val, terwijl zijn ploeg VolkerWessels na dit seizoen ophoudt te bestaan. Zelf vreest hij zelfs voor het einde van zijn wielercarrière.

Opnieuw geveld door pech

Het leek voor Senne Hulsmans een seizoen te worden waarin hij eindelijk zonder fysieke problemen zijn kwaliteiten kon tonen. Na drie moeilijke jaren bij het developmentteam van Soudal-Quick Step maakte hij de overstap naar het Nederlandse VolkerWessels, waar hij hoopte een nieuwe start te maken.

Die plannen werden echter al in april doorkruist door een zware valpartij tijdens een wedstrijd in Frankrijk. De jonge Belg liep een hersenschudding op en moest opnieuw maandenlang herstellen. Daardoor ontbreekt hij zondag ook op het Belgisch kampioenschap in Brasschaat, waar hij normaal zijn eerste BK bij de profs zou rijden.

Constante

De ontgoocheling is groot, al probeert Hulsmans de moed niet volledig te verliezen. "Er werd me een mooi programma aangeboden en ik hoopte daar opnieuw mijn drive te vinden. En vooral om eens een gans seizoen zonder pech te kunnen koersen om zo te laten zien wat ik echt in mijn mars heb", vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Dat draaide helemaal anders uit. "In april kwam ik tijdens een wedstrijd in Frankrijk zwaar ten val. Pas enkele dagen geleden heb ik rustig de trainingen hervat. Het wordt opnieuw rustig opbouwen en dan zien wat het seizoen mij nog brengt. Blijkbaar een constante in mijn wielerleven." Na drie opeenvolgende seizoenen met knieoperaties is het opnieuw een zware mentale klap voor de zoon van ex-prof Kevin Hulsmans.

Nog een domper: ploeg stopt ermee

Alsof de blessureleed nog niet voldoende was, kreeg Hulsmans ook slecht nieuws van zijn werkgever. VolkerWessels trekt na dit seizoen de stekker uit de mannenploeg omdat de financiering wegvalt.

Daardoor moeten alle renners op zoek naar een nieuwe werkgever, maar de plaatsen in het profpeloton zijn bijzonder schaars. Voor een renner die de voorbije jaren nauwelijks een volledig seizoen kon afwerken, maakt dat de zoektocht extra moeilijk.

Carrière aan een zijden draadje

Hulsmans beseft dat de toekomst bijzonder onzeker is. "Men heeft ons laten weten dat ze voor volgend jaar geen fondsen meer bij elkaar krijgen. Zeker geen goed nieuws", klinkt het.

De 22-jarige Belg houdt zelfs rekening met het zwartste scenario. "Eigenlijk houd ik er rekening mee dat volgend jaar het wielrennen voor mij zal stoppen. Tenzij er nog ergens een appel uit de kast valt." Het is een harde conclusie voor een talent dat door blessureleed nooit echt de kans kreeg om zijn volledige potentieel te tonen.

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