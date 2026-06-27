Dit weekend wordt cruciaal voor voortbestaan Belgisch team

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Dit weekend wordt cruciaal voor voortbestaan Belgisch team
Foto: © photonews

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Hoe zit het met de situatie van Flanders - Baloise? Zonder overheidssteun zullen zij de komende jaren het anders moeten gaan aanpakken. Dit weekend wordt er een belangrijke update verwacht. Kan het team blijven bestaan? Afwachten.

Wat gaat er gebeuren met het Belgische Flanders - Baloise op procontinentaal niveau? Binnenkort zou er witte rook moeten komen over de zaak. Of op z'n minst nieuws over hoe het verder moet of kan gaan met de ploeg, die het anders zal moeten aanpakken. 

Bij Flanders - Baloise haakt Vlaanderen af als hoofdsponsor en gaapt er daardoor volgens Het Laatste Nieuws een kloof van zo’n 1,5 miljoen euro in het budget. Baloise heeft de intentie om verder te gaan, maar wil en kan het dat alleen? Dat is nog niet geweten.

Cruciaal weekend voor Flanders - Baloise: kunnen ze alleen verder?

Volgens de krant krijgen de renners dit weekend tijdens het BK in Brasschaat van de ploegleiding, met Christophe Sercu op kop, een update over de situatie. Is er reden tot ongerustheid? Het financiële gat dichtfietsen lijkt niet meteen iets makkelijk te zijn.

Vooraf hadden ze zich bij de renners nog niet al te veel vragen gesteld. Het wegvallen van de Vlaamse overheidssteun voor Team Flanders-Baloise zorgt alvast niet voor onrust bij Leander Van Hautegem. “Ik kan enkel maar mijn best doen. In koers leg ik mezelf altijd druk op, maar het heeft geen zin om me al op voorhand zorgen te maken. Ik doe alles voor mijn sport en leef er volledig voor." 

Flanders - Baloise heeft een lange traditie van het beter maken van renners


"De speeltijd is al lang voorbij. Toen ik prof werd, heb ik mijn studie bedrijfsmanagement stopgezet. Ik geloof in mezelf. Mijn ambitie is om door te stoten naar de WorldTour", klonk het een tijdje terug al in Het Nieuwsblad. Diverse renners zijn dit jaar goed bezig bij het team, dat een lange traditie heeft van renners beter maken en afleveren bij grote(re) teams. 

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