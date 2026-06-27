Serge Pauwels weet hoe Evenepoel Pogacar kan kloppen op het WK

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Serge Pauwels weet hoe Evenepoel Pogacar kan kloppen op het WK
Foto: © photonews
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Tadej Pogacar is opnieuw de grote favoriet om de Tour de France te winnen. De Sloveen van UAE Team Emirates-XRG rijdt dit jaar rond op een wolk en duldt amper tegenstand. Ook op het WK zal hij ongetwijfeld opnieuw willen uitpakken.

Tadej Pogacar won dit jaar bijna elke koers waar hij aan de start verscheen. De Sloveen won in het eendagswerk Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.

Pogacar mikt op een nieuwe wereldtitel

Wat rittenkoersen betreft, pakte hij vier ritten en de eindzege in de Ronde van Romandië en drie etappes en de eindzege in de Ronde van Zwitserland. Alles wat hij dit jaar aanraakt, lijkt in goud te veranderen.

De Tour de France is zijn volgende grote doel, maar ook het WK zal Pogacar met rood omcirkeld hebben. In september wil hij in Montréal zijn wereldtitel verlengen. Belgisch bondscoach Serge Pauwels zal met zijn troepen een plannetje moeten verzinnen om Pogacar te verslaan.

Pauwels zoekt een strategie

In de podcast De Koffiestop ziet Allan Peiper dat het heel moeilijk zal zijn om Pogacar te kloppen. Serge Pauwels gaat op zoek naar een strategie.

"Bij Red Bull zien ze dat het constant blijft als Pogacar het verschil maakt. Ga je dan heel intensief trainen op VO2max-intervallen om hem vijf minuten te proberen te volgen, of moet je dat net niet doen?"

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"Pogacar kan vijf minuten heel hard fietsen,maar ook nog niet heeft afgezien op het moment dat hij demarreert. Dat is het moeilijke aan heel dat vraagstuk", beseft Pauwels.

Evenepoel is heel aerodynamisch

"Stel dat Remco hem kan volgen op één beklimming van 70-80 kilometer van de meet, dan is dat uiteraard ook gewoon een goede situatie voor ons. Remco is heel aerodynamisch en kan er dan, als ze met z'n tweeën voorop komen, misschien wel voor zorgen dat Pogacar meer energie verbruikt in het wiel dan omgekeerd."

Pauwels beseft net als Peiper dat het moeilijk wordt. De Belgische ploeg lijkt de koers hard te moeten maken, maar Pogacar kende in zijn carrière amper zwakke momenten. Het is afwachten wat het zal worden in Montréal.

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