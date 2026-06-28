Lotte Kopecky weet waar het fout liep op het BK: "Als ik die inspanning niet doe ..."

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Lotte Kopecky weet waar het fout liep op het BK: "Als ik die inspanning niet doe ..."
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Lotte Kopecky was de grote favoriete op het BK bij de vrouwen, maar de kopvrouw van SD Worx-Protime werd in de sprint geklopt door Shari Bossuyt. Kopecky legde achteraf uit waar het volgens haar fout liep.

Op het vlakke parcours in en rond Brasschaat stond het in de sterren geschreven dat we een sprint gingen krijgen. Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal), Fleur Moors (Lidl-Trek) en Sandrine Tas (Lotto Intermarché Ladies) zorgden voor onrust door in het slot aan te vallen.

Bossuyt klopt Kopecky

Ghekiere zorgde ervoor dat Lotte Kopecky op de voorlaatste kasseistrook aan het werk moest. Fauve Bastiaenssen (AG Insurance-Soudal) en Sterre Vervloet (Lotto Intermarché) probeerden het nog in het absolute slot, maar tevergeefs. We kregen een sprint.

Shari Bossuyt ging van kop af aan. Kopecky probeerde er nog over te komen, maar dat lukte niet. Bossuyt hield stand en pakte een emotionele zege. Het scenario leek nochtans perfect voor de meervoudige wereldkampioene.

Ideaal koersverloop

"Het koersverloop was eigenlijk wel ideaal," vertelde ze aan Sporza. "Ik had wel het idee dat ze bij AG Insurance met Shari wilden sprinten. Daardoor bleef de vaart ook altijd goed in het peloton, wat voor mij wel goed was."

In de finale gooide ze te veel met haar krachten. "Op het einde had ik iets geduldiger moeten zijn. Op het moment dat Fleur (Moors) gaat, komen we er we er zo goed als bij, maar ik zie ze dan ook gaan op die kasseistrook..."

Een inspanning die krachten kost

"Een renster als Fleur mag je ook geen ruimte geven, dus ik dacht: ik moet hier gewoon naar proberen toe te rijden. Dat kost natuurlijk ook krachten", weet ze. "Als ik die inspanning niet doe, kan ik hopen dat AG het doet, maar als zij het ook niet bij Moors, sprinten we voor plek 2. Dan liever op deze manier."

Kopecky vindt wel dat Shari Bossuyt een mooie Belgische kampioene is en gunt het haar. Zelf zal de tweevoudige wereldkampioene zich nu via de Baloise Ladies Tour en de Ronde van Polen voorbereiden op de Tour de France Femmes. Daar hoopt de kopvrouw van SD Worx-Protime wél aan het feest te zijn.

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