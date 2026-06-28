Shari Bossuyt slaakt zucht van opluchting op BK: "Die twee waren sneller"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Shari Bossuyt slaakt zucht van opluchting op BK: "Die twee waren sneller"
Foto: © photonews
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Shari Bossuyt mag zich de nieuwe Belgische kampioene op de weg noemen. De renster van AG Insurance-Soudal Team klopte Lotte Kopecky in de sprint en pakte haar eerste Belgische titel. Het is een nieuw succes na haar dopingschorsing twee seizoenen geleden.

Shari Bossuyt is bezig aan een uitstekend 2026. Op de piste kroonde ze zich samen met Lotte Kopecky tot Europese kampioene ploegkoers. Daarnaast liet ze ook al van zich horen op de weg. Ze begon haar seizoen goed met een tweede plek in de Vuelta CV Feminas.

Rit in de Vuelta

In mei pakte ze haar eerste wegoverwinning van het seizoen en niet zomaar een. Ze won de tweede rit in de Vuelta en lijkt zo steeds meer haar plek op te eisen in het wegpeloton.

Dat bewees ze ook op het Belgisch kampioenschap. Na gepoker voorin van ploegmate Justine Ghekiere sprintte een sterke Bossuyt overtuigend naar de Belgische titel. Lotte Kopecky probeerde er nog over te komen, maar strandde in het wiel van haar maatje op de piste.

Twee jaar geschorst

Bossuyt testte in 2023 positief op letrozol en werd daarna voor twee jaar geschorst. Ze keerde vorig seizoen terug en liet meteen van zich horen. Zo was ze de beste in de GP de Wallonie. Vanaf nu mag ze zich Belgische kampioene noemen. Na haar zege moest ze denken aan de moeilijke periode waar ze door is moeten gaan.

Dit overtreft alles

"Ik weet niet wat er nog allemaal op mijn pad gaat komen, maar dit overtreft echt alles", vertelde ze bij Sporza. "Het lag al definitief achter mij, maar als dit dan gebeurt, dan komt het allemaal los."

Ploegmate Justine Ghekiere was de titelverdedigster. Zij trok in het slot ten aanval met Fleur Moors en Sandrine Tas. "Het is niet dat ik het Justine niet gunde, maar het was wel gevaarlijk. Ik had gezegd aan Justine dat ze niet moest meerijden, want die twee waren sneller."

Naar de Tour in de driekleur

Daarna maakte Bossuyt het knap af in de spurt. "Ik voelde dat ik de controle had over mijn sprint. Ik denk dat ik aanging op 250 meter van de streep, gelukkig was dat genoeg." Bossuyt mag nu naar de Tour de France Femmes in de Belgische driekleur.

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