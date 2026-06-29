Tim Merlier moet iets bekennen over Wout van Aert: "Dat weten we allebei"

Tim Merlier is een van de grote favorieten op het BK in Brasschaat. De snelle man van Soudal Quick-Step wil zijn derde nationale titel pakken, maar zal dan moeten afrekenen met onder meer Jasper Philipsen. Wout van Aert is er niet bij, waardoor de kansen van Merlier stijgen. De twee zijn vrienden.

Tim Merlier en Wout van Aert zijn ex-ploegmaats en reden enkele jaren samen bij Pauwels-Vastgoedservice en de opvolgers van die ploeg. Beiden gingen ze daarna hun eigen weg en bouwden ze elk een indrukwekkend palmares op de weg uit nadat ze hun carrière als veldrijders waren gestart.

Merlier en Van Aert zijn vrienden

In gesprek met Het Laatste Nieuws heeft Merlier het over een dubbelinterview met Van Aert in opdracht van Crelan. "We zijn vrienden", vertelde hij daarin. "En nog steeds!", zegt Merlier bij de genoemde krant.

"We onderhouden het contact, ook al is dat door de omstandigheden wat minder geworden. Verschillende teams, de geografische afstand, kinderen... Wouts deur heb ik zelf nooit platgelopen, ik liet en laat hem zoveel mogelijk gerust."

Van Aert heeft er geen nood aan

"Hij heeft daar ook geen nood aan, merk ik. Maar we weten allebei dat, áls er iets is, we elkaar dag en nacht mogen bellen of appen", voegt Merlier toe. Beide renners gingen daarna hun eigen weg.



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Van Aert ontpopte zich tot een alleskunner in dienst van Visma-Lease a Bike. Hij won al talloze klassiekers, ritten in de Tour en meerdere wereldtitels in het veldrijden.

Een van de snelsten van het pak

Merlier ontpopte zich dan weer tot een pure sprinter en een van de snelste mannen van het pak in dienst van Alpecin-Fenix en Soudal Quick-Step.

Hij won onder meer drie ritten in de Tour, vier ritten in de Giro en drie keer de Scheldeprijs. In 2024 werd hij ook Europees kampioen, terwijl hij in 2019 en 2023 de Belgische titel op zak stak.

In Brasschaat wil Merlier zijn derde nationale titel pakken. Hij lijkt daarbij vooral af te moeten rekenen met Jasper Philipsen. Beiden wonnen ze recent een rit in de Baloise Belgium Tour.