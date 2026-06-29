Tim Merlier moet iets bekennen over Wout van Aert: "Dat weten we allebei"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Tim Merlier moet iets bekennen over Wout van Aert: "Dat weten we allebei"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Merlier is een van de grote favorieten op het BK in Brasschaat. De snelle man van Soudal Quick-Step wil zijn derde nationale titel pakken, maar zal dan moeten afrekenen met onder meer Jasper Philipsen. Wout van Aert is er niet bij, waardoor de kansen van Merlier stijgen. De twee zijn vrienden.

Tim Merlier en Wout van Aert zijn ex-ploegmaats en reden enkele jaren samen bij Pauwels-Vastgoedservice en de opvolgers van die ploeg. Beiden gingen ze daarna hun eigen weg en bouwden ze elk een indrukwekkend palmares op de weg uit nadat ze hun carrière als veldrijders waren gestart.

Merlier en Van Aert zijn vrienden

In gesprek met Het Laatste Nieuws heeft Merlier het over een dubbelinterview met Van Aert in opdracht van Crelan. "We zijn vrienden", vertelde hij daarin. "En nog steeds!", zegt Merlier bij de genoemde krant.

"We onderhouden het contact, ook al is dat door de omstandigheden wat minder geworden. Verschillende teams, de geografische afstand, kinderen... Wouts deur heb ik zelf nooit platgelopen, ik liet en laat hem zoveel mogelijk gerust."

Van Aert heeft er geen nood aan

"Hij heeft daar ook geen nood aan, merk ik. Maar we weten allebei dat, áls er iets is, we elkaar dag en nacht mogen bellen of appen", voegt Merlier toe. Beide renners gingen daarna hun eigen weg.

Lees ook... Tim Merlier geeft de jonge garde een gouden raad: "Je wordt daar niet beter van"

Van Aert ontpopte zich tot een alleskunner in dienst van Visma-Lease a Bike. Hij won al talloze klassiekers, ritten in de Tour en meerdere wereldtitels in het veldrijden.

Een van de snelsten van het pak

Merlier ontpopte zich dan weer tot een pure sprinter en een van de snelste mannen van het pak in dienst van Alpecin-Fenix en Soudal Quick-Step.

Hij won onder meer drie ritten in de Tour, vier ritten in de Giro en drie keer de Scheldeprijs. In 2024 werd hij ook Europees kampioen, terwijl hij in 2019 en 2023 de Belgische titel op zak stak.

In Brasschaat wil Merlier zijn derde nationale titel pakken. Hij lijkt daarbij vooral af te moeten rekenen met Jasper Philipsen. Beiden wonnen ze recent een rit in de Baloise Belgium Tour.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
BK
Tim Merlier
Wout Van Aert

Meer nieuws

Bemoedigend teken of is het te laat? Visma-Lease a Bike bidt dat na forfait Van Aert extra opdoffer uitblijft

Bemoedigend teken of is het te laat? Visma-Lease a Bike bidt dat na forfait Van Aert extra opdoffer uitblijft

15:45
Tim Merlier geeft de jonge garde een gouden raad: "Je wordt daar niet beter van"

Tim Merlier geeft de jonge garde een gouden raad: "Je wordt daar niet beter van"

07:00
Van der Poel komt terug op felle strijd met Pogačar en heeft een wens met betrekking tot Evenepoel

Van der Poel komt terug op felle strijd met Pogačar en heeft een wens met betrekking tot Evenepoel

14:45
UPDATE TDF-selecties: Mijlpaal voor Intermarché-Lotto, met De Lie en Van Eetvelt als blikvangers

UPDATE TDF-selecties: Mijlpaal voor Intermarché-Lotto, met De Lie en Van Eetvelt als blikvangers

13:48
Meer dan alleen Pogacar of net veel Tadej? Onze sterren voor groen, wit en de bollen Analyse

Meer dan alleen Pogacar of net veel Tadej? Onze sterren voor groen, wit en de bollen

12:30
KOERS LIVE: nieuwe knalprestatie van jonge Belg

KOERS LIVE: nieuwe knalprestatie van jonge Belg

12:16
Om van te duizelen: de ploeg van Pogacar én zijn eerste woorden richting vijfde Tourzege

Om van te duizelen: de ploeg van Pogacar én zijn eerste woorden richting vijfde Tourzege

11:30
"Het toont aan wat voor een bullshit-organisatie de UCI is"

"Het toont aan wat voor een bullshit-organisatie de UCI is"

10:30
Tim Merlier moet iets toegeven over de Tour: "Daar word je niet gelukkig van"

Tim Merlier moet iets toegeven over de Tour: "Daar word je niet gelukkig van"

19:30
“Dat is vanavond patatten met ambras” en “Een nummer is een nummer”

“Dat is vanavond patatten met ambras” en “Een nummer is een nummer”

09:30
Jan Bakelants komt met prachtprestatie voor goede doel en wint op Ventoux

Jan Bakelants komt met prachtprestatie voor goede doel en wint op Ventoux

08:30
Johan Bruyneel spreekt over Evenepoel: “Zou enorm statement zijn”

Johan Bruyneel spreekt over Evenepoel: “Zou enorm statement zijn”

07:30
Shari Bossuyt slaakt zucht van opluchting op BK: "Die twee waren sneller"

Shari Bossuyt slaakt zucht van opluchting op BK: "Die twee waren sneller"

20:30
Nationaal kampioen, maar: "Ik hoop dat ik niet naar de Tour moet"

Nationaal kampioen, maar: "Ik hoop dat ik niet naar de Tour moet"

18:30
Lotte Kopecky weet waar het fout liep op het BK: "Als ik die inspanning niet doe ..."

Lotte Kopecky weet waar het fout liep op het BK: "Als ik die inspanning niet doe ..."

17:00
Merlier, Philipsen of de derde hond? Onze sterren voor het BK

Merlier, Philipsen of de derde hond? Onze sterren voor het BK

28/06
Paul Seixas doet concurrentie beven met monsterlijke Strava-training

Paul Seixas doet concurrentie beven met monsterlijke Strava-training

28/06
Jordi Meeus geeft dé reden voor niet-selectie Tour

Jordi Meeus geeft dé reden voor niet-selectie Tour

28/06
Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

28/06
UCI-voorzitter wil dominantie Pogacar aanpakken en wil opvallende veranderingen

UCI-voorzitter wil dominantie Pogacar aanpakken en wil opvallende veranderingen

28/06
Seixas slikt ferme domper: deze topper geeft forfait voor Tour de France

Seixas slikt ferme domper: deze topper geeft forfait voor Tour de France

28/06
UAE Team Emirates haalt uit en plukt talent weg bij Soudal Quick-Step

UAE Team Emirates haalt uit en plukt talent weg bij Soudal Quick-Step

28/06
Frank Boeckx en Jan Bakelants hebben dé oplossing om Tour spannend(er) te maken

Frank Boeckx en Jan Bakelants hebben dé oplossing om Tour spannend(er) te maken

28/06
Remco Evenepoel lyrisch over ploegmaat: "Tour-selectie is meer dan verdiend"

Remco Evenepoel lyrisch over ploegmaat: "Tour-selectie is meer dan verdiend"

28/06
Stopt hij of niet? Primoz Roglic laat zich uit over wielerpensioen

Stopt hij of niet? Primoz Roglic laat zich uit over wielerpensioen

27/06
Serge Pauwels weet hoe Evenepoel Pogacar kan kloppen op het WK

Serge Pauwels weet hoe Evenepoel Pogacar kan kloppen op het WK

27/06
Lotte Kopecky is zéér duidelijk: "Voor sommigen is dat een afgang ..."

Lotte Kopecky is zéér duidelijk: "Voor sommigen is dat een afgang ..."

27/06
Topper uit Frankrijk compleet afgemaakt door ploegmaat: "Het kan me geen reet schelen!"

Topper uit Frankrijk compleet afgemaakt door ploegmaat: "Het kan me geen reet schelen!"

27/06
KOERS LIVE 27/06: Belgisch getint succes in Spanje

KOERS LIVE 27/06: Belgisch getint succes in Spanje

27/06
🎥 Paul Seixas gespot in de Alpen, maar één ding valt heel hard op

🎥 Paul Seixas gespot in de Alpen, maar één ding valt heel hard op

27/06
Grote verrassing op BK tijdrijden doet wel héél vreemde aanpak uit de doeken

Grote verrassing op BK tijdrijden doet wel héél vreemde aanpak uit de doeken

27/06
Grote naam in het peloton kondigt afscheid aan

Grote naam in het peloton kondigt afscheid aan

27/06
Serge Pauwels ziet snood plannetje bij Alpecin-Premier Tech: "Daarom ging Van der Poel voluit ..."

Serge Pauwels ziet snood plannetje bij Alpecin-Premier Tech: "Daarom ging Van der Poel voluit ..."

27/06
Lefevere blij dat hij ervan verlost is: "Man toch!"

Lefevere blij dat hij ervan verlost is: "Man toch!"

27/06
Het laatste en het beste nog niet gezien van Pogacar? "Hij blijft ons verrassen"

Het laatste en het beste nog niet gezien van Pogacar? "Hij blijft ons verrassen"

27/06
Moet Evenepoel vrezen voor Tour de France? Cryptische boodschap van team

Moet Evenepoel vrezen voor Tour de France? Cryptische boodschap van team

27/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Tim Merlier Lotte Kopecky Sandrine Tas Mathieu Van Der Poel Primoz Roglic Patrick Lefevere Serge Pauwels Alan Peiper Maxim Van Gils Gregor Muhlberger Jasper Philipsen Kevin Hulsmans Jordi Meeus Eddy Planckaert Wout Van Aert Wilco Kelderman Johan Bruyneel Tim Wellens

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved