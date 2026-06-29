UPDATE: afscheid van grote naam ontlokt reactie bij Thomas De Gendt

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
UPDATE: afscheid van grote naam ontlokt reactie bij Thomas De Gendt

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Ook Uno-X Mobility bereidt zich volop voor op de Tour de France. De Noorse formatie wil met Tobias Halland Johannessen een goed klassement rijden en mikt daarnaast op ritzeges met enkele vrijbuiters. Magnus Cort Nielsen is daar een van.

Kevin Vanbuggenhout

Thomas De Gendt wil Magnus Cort in het peloton houden

Het nakende afscheid van Magnus Cort Nielsen maakt blijkbaar wel iets los bij ex-renner Thomas De Gendt. Magnus Cort is pas nog een keer Deens kampioen geworden. De Gendt vindt dus dat Magnus Cort moet blijven koersen tot aan het nationaal kampioenschap van volgend jaar.

Zo zou de Deense kampioenentrui dan toch het hele jaar in het peloton te zien zijn. "Teken deze petitie om Magnus Cort in het profpeloton te houden tot het Deens Kampioenschap van 2027", schrijft De Gendt op X. Een formele petitie is het natuurlijk niet, maar De Gendt maakt wel duidelijk dat hij Magnus Cort graag nog wat langer ziet koersen.

Ook Uno-X Mobility bereidt zich volop voor op de Tour de France. De Noorse formatie wil met Tobias Halland Johannessen een goed klassement rijden en mikt daarnaast op ritzeges met enkele vrijbuiters. Magnus Cort Nielsen is daar een van.

De 33-jarige Magnus Cort Nielsen is ondertussen al een oudgediende in het peloton. De sterke Deen won al twee ritten in de Tour, zes etappes in de Vuelta en één rit in de Giro. Mooie adelbrieven.

Cort Nielsen zet er een punt achter

Hij zal dit jaar zijn laatste Grande Boucle rijden, omdat hij er aan het einde van 2026 mee ophoudt. Dat maakt zijn ploeg Uno-X Mobility bekend op de teamwebsite.

Cort Nielsen wil meer tijd gaan maken voor andere dingen in het leven. "Ik heb nog steeds het gevoel dat ik op mijn best presteer, maar ik doe dit al vele jaren, en je moet veel opofferen om er deel van uit te maken. Uiteindelijk ben je klaar om ermee te stoppen", zegt hij.

Doelen dit seizoen

Dat hij zijn plek in het profpeloton nog meer dan waard is, bewees de vrijbuiter met een zege in de tweede rit van de Ronde van Catalonië en een derde plaats in een etappe van de Ronde van Zwitserland. Hij stelt zich nu nog enkele doelen voor dit seizoen.

"Ik ga er alles aan doen om nog een paar mooie resultaten te boeken", klinkt het. "In de Tour de France zou het fantastisch zijn om zelf een goed resultaat neer te zetten of om Tobias te helpen een goed klassement te rijden."

Naar de Vuelta?

"Misschien rijd ik ook wel de Vuelta. Een overwinning in een grote ronde in mijn laatste seizoen zou een prachtige afsluiter zijn van mijn professionele wielercarrière", denkt hij.

Cort Nielsen rijdt sinds 2024 voor Uno-X Mobility. Daarvoor was hij ook actief voor onder meer EF Education-EasyPost, Astana Pro Team en Orica-Scott. Bij dat laatste team maakte hij in 2014 de overstap naar de WorldTour, een beslissing die hem geen windeieren zou leggen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Uno-X Pro Cycling Team

Meer nieuws

🎥 Ex-renner ziet problematisch domino-effect door het afhaken van Van Aert: "Het is voor de eerste keer"

🎥 Ex-renner ziet problematisch domino-effect door het afhaken van Van Aert: "Het is voor de eerste keer"

20:00
UPDATE TDF-selecties: Ploeg Van der Poel duidt Tourrenners aan, selectie rond Seixas ook gekend

UPDATE TDF-selecties: Ploeg Van der Poel duidt Tourrenners aan, selectie rond Seixas ook gekend

19:00
Naesen en Van Avermaet geloven niets van Red Bull-verhaal over 'alfaman' Evenepoel: "Het klopt niet"

Naesen en Van Avermaet geloven niets van Red Bull-verhaal over 'alfaman' Evenepoel: "Het klopt niet"

18:50
Concrete problemen benoemd: De Gendt vindt het niet eerlijk wat Evenepoel overkomt

Concrete problemen benoemd: De Gendt vindt het niet eerlijk wat Evenepoel overkomt

17:50
Uitkijken naar bébé VDP! Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels komen met prachtig nieuws

Uitkijken naar bébé VDP! Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels komen met prachtig nieuws

16:53
Bemoedigend teken of is het te laat? Visma-Lease a Bike bidt dat na forfait Van Aert extra opdoffer uitblijft

Bemoedigend teken of is het te laat? Visma-Lease a Bike bidt dat na forfait Van Aert extra opdoffer uitblijft

15:30
Van der Poel komt terug op felle strijd met Pogačar en heeft een wens met betrekking tot Evenepoel

Van der Poel komt terug op felle strijd met Pogačar en heeft een wens met betrekking tot Evenepoel

14:30
Tim Merlier moet iets bekennen over Wout van Aert: "Dat weten we allebei"

Tim Merlier moet iets bekennen over Wout van Aert: "Dat weten we allebei"

13:30
Meer dan alleen Pogacar of net veel Tadej? Onze sterren voor groen, wit en de bollen Analyse

Meer dan alleen Pogacar of net veel Tadej? Onze sterren voor groen, wit en de bollen

12:30
KOERS LIVE: nieuwe knalprestatie van jonge Belg

KOERS LIVE: nieuwe knalprestatie van jonge Belg

12:16
Om van te duizelen: de ploeg van Pogacar én zijn eerste woorden richting vijfde Tourzege

Om van te duizelen: de ploeg van Pogacar én zijn eerste woorden richting vijfde Tourzege

11:30
"Het toont aan wat voor een bullshit-organisatie de UCI is"

"Het toont aan wat voor een bullshit-organisatie de UCI is"

10:30
“Dat is vanavond patatten met ambras” en “Een nummer is een nummer”

“Dat is vanavond patatten met ambras” en “Een nummer is een nummer”

09:30
Jan Bakelants komt met prachtprestatie voor goede doel en wint op Ventoux

Jan Bakelants komt met prachtprestatie voor goede doel en wint op Ventoux

08:30
Johan Bruyneel spreekt over Evenepoel: “Zou enorm statement zijn”

Johan Bruyneel spreekt over Evenepoel: “Zou enorm statement zijn”

07:30
Tim Merlier geeft de jonge garde een gouden raad: "Je wordt daar niet beter van"

Tim Merlier geeft de jonge garde een gouden raad: "Je wordt daar niet beter van"

07:00
Shari Bossuyt slaakt zucht van opluchting op BK: "Die twee waren sneller"

Shari Bossuyt slaakt zucht van opluchting op BK: "Die twee waren sneller"

20:30
Tim Merlier moet iets toegeven over de Tour: "Daar word je niet gelukkig van"

Tim Merlier moet iets toegeven over de Tour: "Daar word je niet gelukkig van"

28/06
Nationaal kampioen, maar: "Ik hoop dat ik niet naar de Tour moet"

Nationaal kampioen, maar: "Ik hoop dat ik niet naar de Tour moet"

28/06
Lotte Kopecky weet waar het fout liep op het BK: "Als ik die inspanning niet doe ..."

Lotte Kopecky weet waar het fout liep op het BK: "Als ik die inspanning niet doe ..."

28/06
Paul Seixas doet concurrentie beven met monsterlijke Strava-training

Paul Seixas doet concurrentie beven met monsterlijke Strava-training

28/06
Jordi Meeus geeft dé reden voor niet-selectie Tour

Jordi Meeus geeft dé reden voor niet-selectie Tour

28/06
Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

28/06
UCI-voorzitter wil dominantie Pogacar aanpakken en wil opvallende veranderingen

UCI-voorzitter wil dominantie Pogacar aanpakken en wil opvallende veranderingen

28/06
Merlier, Philipsen of de derde hond? Onze sterren voor het BK

Merlier, Philipsen of de derde hond? Onze sterren voor het BK

28/06
Seixas slikt ferme domper: deze topper geeft forfait voor Tour de France

Seixas slikt ferme domper: deze topper geeft forfait voor Tour de France

28/06
UAE Team Emirates haalt uit en plukt talent weg bij Soudal Quick-Step

UAE Team Emirates haalt uit en plukt talent weg bij Soudal Quick-Step

28/06
Frank Boeckx en Jan Bakelants hebben dé oplossing om Tour spannend(er) te maken

Frank Boeckx en Jan Bakelants hebben dé oplossing om Tour spannend(er) te maken

28/06
Remco Evenepoel lyrisch over ploegmaat: "Tour-selectie is meer dan verdiend"

Remco Evenepoel lyrisch over ploegmaat: "Tour-selectie is meer dan verdiend"

28/06
Stopt hij of niet? Primoz Roglic laat zich uit over wielerpensioen

Stopt hij of niet? Primoz Roglic laat zich uit over wielerpensioen

27/06
Serge Pauwels weet hoe Evenepoel Pogacar kan kloppen op het WK

Serge Pauwels weet hoe Evenepoel Pogacar kan kloppen op het WK

27/06
Lotte Kopecky is zéér duidelijk: "Voor sommigen is dat een afgang ..."

Lotte Kopecky is zéér duidelijk: "Voor sommigen is dat een afgang ..."

27/06
Topper uit Frankrijk compleet afgemaakt door ploegmaat: "Het kan me geen reet schelen!"

Topper uit Frankrijk compleet afgemaakt door ploegmaat: "Het kan me geen reet schelen!"

27/06
KOERS LIVE 27/06: Belgisch getint succes in Spanje

KOERS LIVE 27/06: Belgisch getint succes in Spanje

27/06
🎥 Paul Seixas gespot in de Alpen, maar één ding valt heel hard op

🎥 Paul Seixas gespot in de Alpen, maar één ding valt heel hard op

27/06
Grote verrassing op BK tijdrijden doet wel héél vreemde aanpak uit de doeken

Grote verrassing op BK tijdrijden doet wel héél vreemde aanpak uit de doeken

27/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Tim Merlier Lotte Kopecky Mathieu Van Der Poel Primoz Roglic Sandrine Tas Nils Politt Edoardo Affini Patrick Lefevere Thomas De Gendt Serge Pauwels Greg Van Avermaet Alan Peiper Oliver Naesen Maxim Van Gils Gregor Muhlberger Jasper Philipsen Kevin Hulsmans Jordi Meeus

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved