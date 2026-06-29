UPDATE: afscheid van grote naam ontlokt reactie bij Thomas De Gendt

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Ook Uno-X Mobility bereidt zich volop voor op de Tour de France. De Noorse formatie wil met Tobias Halland Johannessen een goed klassement rijden en mikt daarnaast op ritzeges met enkele vrijbuiters. Magnus Cort Nielsen is daar een van.